Gigagyors léptekkel erősödik a digitalizáció

A kormány azon dolgozik, hogy 2030-ra az ország minden részén elérhetővé váljon a gigabitképes hálózat.

2025. 11. 01. 9:52
Magyarországon 2010 óta folyamatosan emelkedik a háztartások internet-ellátottsága, ezen belül is a minőségi és gyors elérést biztosító széles sávú kapcsolatok aránya Fotó: Shutterstock
Az iparági vállalkozások támogatott és önerős fejlesztései újabb 800 ezer háztartásba viszik el a korszerű optikai kapcsolatot – írta közleményében az Energiaügyi Minisztérium. A 85 milliárd forintos Gigabit Magyarország programban október végéig kérhettek a cégek állami hozzájárulást a még ellátatlan járásokban tervezett kivitelezésekhez. A napokban megjelent kormányhatározat gyorsabb, hatékonyabb és egyszerűbb megvalósításuk érdekében kiemelt beruházássá nyilvánította a kapcsolódó infrastruktúra-fejlesztéseket.

Ennek és a korábbi programoknak köszönhetően Magyarország az uniós átlagnál kedvezőbb szintre ért a digitális infrastruktúra kiépítettségében. A hazai gigabitképes lefedettség már tavalyelőtt meghaladta a 80 százalékot.

 A Gigabit Magyarország program 84,86 milliárd forintos teljes keretösszegéből egy-egy projekthez 20 millió forinttól 3,5 milliárd forintig terjedő forrás nyerhető el. A pályázatokat járások szerint két szakaszban lehetett benyújtani. Az augusztusi elsőben 109 vállalkozás jelentkezett összesen több mint 59 milliárd forint támogatási igénnyel. A második október végéig állt nyitva az érdeklődők előtt. A támogatott beruházások megvalósításának végső határideje 2028 vége.

 Solymár Károly Balázs infokommunikációért felelős államtitkár elmondta: 

A nagyvárosokban élők ma már akár két-három szolgáltató kínálatából válogathatnak. Sok vidéki kistelepülésre azonban még nem ért el a jó minőségű, megbízható, gigagyors internet.  A tempósabb hálózatépítést a Gigabit Magyarország program forrásai és a kiemelt beruházássá nyilvánítás mellett az Országgyűlés által tárgyalt törvénymódosítási javaslatunkkal is ösztönözzük.

 

