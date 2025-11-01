Gigagyors léptekkel erősödik a digitalizáció

Az iparági vállalkozások támogatott és önerős fejlesztései újabb 800 ezer háztartásba viszik el a korszerű optikai kapcsolatot – írta közleményében az Energiaügyi Minisztérium. A 85 milliárd forintos Gigabit Magyarország programban október végéig kérhettek a cégek állami hozzájárulást a még ellátatlan járásokban tervezett kivitelezésekhez. A napokban megjelent kormányhatározat gyorsabb, hatékonyabb és egyszerűbb megvalósításuk érdekében kiemelt beruházássá nyilvánította a kapcsolódó infrastruktúra-fejlesztéseket.

Ennek és a korábbi programoknak köszönhetően Magyarország az uniós átlagnál kedvezőbb szintre ért a digitális infrastruktúra kiépítettségében. A hazai gigabitképes lefedettség már tavalyelőtt meghaladta a 80 százalékot.

A Gigabit Magyarország program 84,86 milliárd forintos teljes keretösszegéből egy-egy projekthez 20 millió forinttól 3,5 milliárd forintig terjedő forrás nyerhető el. A pályázatokat járások szerint két szakaszban lehetett benyújtani. Az augusztusi elsőben 109 vállalkozás jelentkezett összesen több mint 59 milliárd forint támogatási igénnyel. A második október végéig állt nyitva az érdeklődők előtt. A támogatott beruházások megvalósításának végső határideje 2028 vége.

Solymár Károly Balázs infokommunikációért felelős államtitkár elmondta: