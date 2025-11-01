Orbán ViktorminiszterelnökHalottak Napjamindenszentekünnep

Így emlékezik Orbán Viktor mindenszentek napján

Ez egy csendes ünnep.

Magyar Nemzet
2025. 11. 01. 7:50
Orbán Viktor mindenszentekre emlékezik Forrás: Orbán Viktor/Facebook
Egy csendes nap – írta közösségi oldalán a miniszterelnök mindenszentek napján. Orbán Viktor úgy fogalmazott:

ma azokra emlékezünk, akiknek a legtöbbet köszönhetjük.

