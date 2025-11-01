Önként térne vissza Romániába a puccskísérlettel vádolt zsoldosvezér

Az ügyvéd szerint elhatározását Potra csütörtök reggeli kihallgatásán az Egyesült Arab Emírségek ügyészeivel is közölte, hozzátéve, hogy nem kényszer hatására, hanem önként hozta meg döntését. Azt mondta: sosem bujkált a román igazságszolgáltatás elől, a nemzetközi elfogatóparancs kiadása idején már Dubajban tartózkodott, ottani lakhelyén, ahol törvényes keretek között működő vállalkozása van.

Románia – a csendőrség (Jandarmeria Română) tagjai járőröznek Bukarest belvárosában Fotó: ARTUR WIDAK / NurPhoto

Hozzátette: honvágya van, és azért akar hazatérni Romániába, hogy tisztázza nevét, és szembenézzen az ellene felhozott vádakkal.

Radu Marinescu román igazságügyi miniszter csütörtökön azt mondta: Horatiu Potra hamarabb visszakerül Romániába, ha bebizonyosodik, hogy nem ellenzi a kiadatását, és feladja magát.

Az Agerpres hírügynökség által idézett tárcavezető szerint már folyamatban van Horatiu Potra és vádlott-társainak kiadatási eljárása, és ha együttműködik a román hatóságokkal, akkor a hazahozatala jelentősen felgyorsul.