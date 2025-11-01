RomániazsoldosvezérügyvédlőfegyverBukarest

Önként térne vissza Romániába a puccskísérlettel vádolt zsoldosvezér

Önként visszatérne Romániába az alkotmányos rend megdöntésére irányuló kísérlettel vádolt Horatiu Potra román zsoldosvezér, akit a Románia által kiadott nemzetközi elfogatóparancs alapján szeptember végén helyeztek előzetes letartóztatásba Dubajban – közölte Serban Moga, a vádlott ügyvédje csütörtökön az Antena 3 román hírtelevízióval.

2025. 11. 01.
A Román Csendőrség (Jandarmeria Română) tagjai járőröznek Bukarest belvárosában (Fotó: AFP) Fotó: ARTUR WIDAK Forrás: NurPhoto
Az ügyvéd szerint elhatározását Potra csütörtök reggeli kihallgatásán az Egyesült Arab Emírségek ügyészeivel is közölte, hozzátéve, hogy nem kényszer hatására, hanem önként hozta meg döntését. Azt mondta: sosem bujkált a román igazságszolgáltatás elől, a nemzetközi elfogatóparancs kiadása idején már Dubajban tartózkodott, ottani lakhelyén, ahol törvényes keretek között működő vállalkozása van. 

Hozzátette: honvágya van, és azért akar hazatérni Romániába, hogy tisztázza nevét, és szembenézzen az ellene felhozott vádakkal. 

Radu Marinescu román igazságügyi miniszter csütörtökön azt mondta: Horatiu Potra hamarabb visszakerül Romániába, ha bebizonyosodik, hogy nem ellenzi a kiadatását, és feladja magát.

 Az Agerpres hírügynökség által idézett tárcavezető szerint már folyamatban van Horatiu Potra és vádlott-társainak kiadatási eljárása, és ha együttműködik a román hatóságokkal, akkor a hazahozatala jelentősen felgyorsul. 

A három vádlott az év elején távozott Romániából, februárban pedig távollétükben előzetes letartóztatási parancsot adtak ki ellenük. A közel-keleti és afrikai konfliktusövezeteket megjárt, medgyesi származású egykori idegenlégiós, Horatiu Potra, húsz feltételezett bűntársa és Calin Georgescu volt román államfőjelölt ügyében szeptember közepén történt meg a vádemelés: a legfőbb ügyészség közölte, hogy az alkotmányos rend megdöntésére irányuló kísérletért állítja bíróság elé a vádlottakat. 

A vádhatóság szerint a tavalyi elnökválasztás félbeszakítását és a választás újrakezdését elrendelő alkotmánybírósági határozat napján, december 7-én, Georgescu és Potra egy Ilfov megyei lovasfarmon tartott titkos találkozón az államhatalom erőszakos megdöntésre irányuló tervet dolgozott ki, amelynek részeként a választás megszakítása kapcsán kialakuló felfokozott közhangulatra alapozva, katonai műveletekben jártas zsoldosok bevonásával akartak erőszakot szítani az utcai tüntetéseken, a legitim hatalom ellen lázítva a tiltakozókat. 

A közlemény szerint december 8-án hajnalban egy félkatonai szervezet 21, petárdákkal, veszélyes robbanóanyaggal, bozótvágó késekkel, kardokkal, boxerekkel, teleszkópos botokkal és két, lőfegyverekkel felszerelt tagja Potra vezetésével diverziókeltési szándékkal Bukarestbe indult, azonban egy, a 112-es segélykérőre érkezett bejelentés nyomán a rendőrség tetten érte és előállította őket. 

A Kongói Demokratikus Köztársaságban korábban harci tapasztalatokat szerző, diverziókeltéssel gyanúsított volt zsoldosoknál később 51 kézigránátot, két gránátvetőt, 40 tölténytárat, 21 pisztolyt, hat géppisztolyt, egy géppuskát, robbanóanyagot és több száz lőszert találtak a hatóságok a házkutatások során.

