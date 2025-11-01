Tanzánia elnöke hatalmas győzelmet aratott – halálos zavargások kísérték a választást

A testület szombaton jelentette be a hivatalos eredményt, amely öt évvel meghosszabbítja az elnök mandátumát. Hassan annak a Tanzániai Forradalmi Pártnak (Chama Cha Mapinduzi) a jelöltje, amely az országot a függetlenné válása, azaz 1961 óta irányítja. Az elnök 2021-ben vette át a hatalmat elődje, John Magufuli halála után.

A Tanzániai Forradalmi Párt elnökjelöltjének és hivatalban lévő államfőjének, Samia Suluhu Hassannak a támogatói (Fotó: MICHAEL JAMSON / AFP)

Az október 29-i választáson Hassan két fő riválisát kizárták a választásból, így az elnök tizenhat kisebb párt jelöltjeivel szemben indult. Az ellenzék kétségbe vonta a választás szabadságát és tisztaságát.

A szavazás napján több városban összecsapások törtek ki, a rendőrség könnygázt és éleslőszert is bevetett. A rendőrséget a hadsereg is segítette a zavargások leverésében, miközben az internetkapcsolat az ország több részén akadozott.