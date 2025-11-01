TanzániarendőrségáldozatSamia Suluhu Hassanállamfő

Tanzánia elnöke hatalmas győzelmet aratott – halálos zavargások kísérték a választást

Tanzániában Samia Suluhu Hassan hivatalban lévő államfő nyerte meg az elnökválasztást a szavazatok 97,6 százalékát megszerezve – jelentette be az ország választási bizottsága szombat kora reggel.

Magyar Nemzet
2025. 11. 01. 10:00
Samia Suluhu Hassan, Tanzánia elnöke Fotó: MICHAEL JAMSON Forrás: AFP
A testület szombaton jelentette be a hivatalos eredményt, amely öt évvel meghosszabbítja az elnök mandátumát. Hassan annak a Tanzániai Forradalmi Pártnak (Chama Cha Mapinduzi) a jelöltje, amely az országot a függetlenné válása, azaz 1961 óta irányítja. Az elnök 2021-ben vette át a hatalmat elődje, John Magufuli halála után.

A Tanzániai Forradalmi Párt (Chama Cha Mapinduzi, CCM) elnökjelöltjének és hivatalban lévő államfőjének, Samia Suluhu Hassannak a támogatói
A Tanzániai Forradalmi Párt elnökjelöltjének és hivatalban lévő államfőjének, Samia Suluhu Hassannak a támogatói (Fotó: MICHAEL JAMSON / AFP)

Az október 29-i választáson Hassan két fő riválisát kizárták a választásból, így az elnök tizenhat kisebb párt jelöltjeivel szemben indult. Az ellenzék kétségbe vonta a választás szabadságát és tisztaságát.

A szavazás napján több városban összecsapások törtek ki, a rendőrség könnygázt és éleslőszert is bevetett. A rendőrséget a hadsereg is segítette a zavargások leverésében, miközben az internetkapcsolat az ország több részén akadozott.

Az ENSZ emberi jogi hivatala legalább tíz halálos áldozatról számolt be három városban, míg az ellenzék több száz halottról beszélt.

 A kormány tagadta a vádakat, és eltúlzottnak nevezte az ellenzéki jelentéseket.

Mint azt megírtuk, a Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint Tanzániában a választásokat követően tüntetések robbantak ki, helyszíni tudósítások szerint lövéseket lehetett hallani, és felgyújtottak egy rendőrkapitányságot.

A zavargások ugyanakkor főleg az ország szárazföldi részét érintették, a turisták körében is népszerű Zanzibár szigetet nem – tájékoztatott a tárcavezető.

 

Borítókép: Samia Suluhu Hassan, Tanzánia elnöke (Fotó: AFP)

