Magyar Barlangi Mentőszolgálatmentéstúra

Veszélyes terepről mentettek ki egy 66 éves túrázót a Dunakanyarnál

A mentésben a barlangi mentők, a légimentők és a tűzoltók is részt vettek.

Magyar Nemzet
2025. 11. 01. 8:09
Fotó: Magyar Barlangi Mentőszolgálat
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Egy 66 éves nő szenvedett bokasérülést pénteken a Vadálló-köveknél, a sérültet barlangi mentők, légimentők és tűzoltók közösen mentették és hozták le a hegyről – közölte a Magyar Barlangi Mentőszolgálat.

20251031 Egy 66 éves nő szenvedett lábsérülést a Visegrádi-hegységben a Vadálló-kövek alatt elvezető turistaúton. Mentését a Magyar Barlangi Mentőszolgálat végezte a Légimentő Szolgálat, az Országos Mentőszolgálat és a Tűzoltóság helyszínre érkezett szakembereinek segítségével
Fotó: Magyar Barlangi Mentőszolgálat

A túrázó október 31-én délután megcsúszott, és bokasérülést szenvedett a Vadálló-kövek alatt vezető turistaúton. A Magyar Barlangi Mentőszolgálat segélyhívó telefonszámára érkezett hívás után a barlangi mentők 24 fővel indultak a helyszínre. Az Országos Mentőszolgálattal való egyeztetés után a légimentők budaörsi mentőhelikoptere is elindult, amely a Prédikálószék kilátó közelében szállt le, és megkezdte a sérült helyszíni ellátását.

A környék turistaútjai közül több szakasz is rendkívül nehezen járható: 

az út több helyen nagyon meredek, és az őszi lombhullás miatt avar fedi a csúszós, mállékony, köves felszín egy részét.

Ezekre a részekre a barlangi mentők több száz méter hosszan közlekedő-, biztosító- és húzókötélpályákat építettek ki. A légimentők által ellátott sérültet speciális, barlangi mentésre tervezett hordágyban az esztergomi tűzoltók segítségével mintegy másfél kilométeren keresztül szállították a Prédikálószékig, majd terepjáróval a Királykúti-nyeregig, ahol átadták az Országos Mentőszolgálat esetkocsijának. A mentők a sérültet további vizsgálatokra és ellátásra az esztergomi Vaszary Kolos Kórházba szállították.

A Vadálló-kövek piros háromszöggel jelzett turistaútja egész évben népszerű túracélpont: évente sok ezer ember látogatja meg vadregényessége és a Dunakanyarra nyíló csodás panorámája miatt. Azonban a területet kezelő Pilisi Parkerdő Zrt. több táblán is felhívja a figyelmet a veszélyre, és kéri a túrázókat, hogy fokozott óvatossággal, megfelelő felkészültséggel túrázzanak. 

A figyelmeztetések ellenére évente több súlyos, életveszélyes baleset is történik itt.


További játékainkhoz kattintson ide!

Borítókép: A mentés (Fotó: Magyar Barlangi Mentőszolgálat)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Robert C. Castel
idezojelekgyőzelem

Robert C. Castel: A győzelem mint kilépési stratégia

Robert C. Castel avatarja

Nem az ellenfél totális felszámolása, hanem egy igazságos és stabil politikai végállapot kialakítása a cél.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu