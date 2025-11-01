Veszélyes terepről mentettek ki egy 66 éves túrázót a Dunakanyarnál

Egy 66 éves nő szenvedett bokasérülést pénteken a Vadálló-köveknél, a sérültet barlangi mentők, légimentők és tűzoltók közösen mentették és hozták le a hegyről – közölte a Magyar Barlangi Mentőszolgálat.

Fotó: Magyar Barlangi Mentőszolgálat

A túrázó október 31-én délután megcsúszott, és bokasérülést szenvedett a Vadálló-kövek alatt vezető turistaúton. A Magyar Barlangi Mentőszolgálat segélyhívó telefonszámára érkezett hívás után a barlangi mentők 24 fővel indultak a helyszínre. Az Országos Mentőszolgálattal való egyeztetés után a légimentők budaörsi mentőhelikoptere is elindult, amely a Prédikálószék kilátó közelében szállt le, és megkezdte a sérült helyszíni ellátását.

A környék turistaútjai közül több szakasz is rendkívül nehezen járható:

az út több helyen nagyon meredek, és az őszi lombhullás miatt avar fedi a csúszós, mállékony, köves felszín egy részét.

Ezekre a részekre a barlangi mentők több száz méter hosszan közlekedő-, biztosító- és húzókötélpályákat építettek ki. A légimentők által ellátott sérültet speciális, barlangi mentésre tervezett hordágyban az esztergomi tűzoltók segítségével mintegy másfél kilométeren keresztül szállították a Prédikálószékig, majd terepjáróval a Királykúti-nyeregig, ahol átadták az Országos Mentőszolgálat esetkocsijának. A mentők a sérültet további vizsgálatokra és ellátásra az esztergomi Vaszary Kolos Kórházba szállították.

A Vadálló-kövek piros háromszöggel jelzett turistaútja egész évben népszerű túracélpont: évente sok ezer ember látogatja meg vadregényessége és a Dunakanyarra nyíló csodás panorámája miatt. Azonban a területet kezelő Pilisi Parkerdő Zrt. több táblán is felhívja a figyelmet a veszélyre, és kéri a túrázókat, hogy fokozott óvatossággal, megfelelő felkészültséggel túrázzanak.