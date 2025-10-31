holttestkoponyaemberi koponyapécs

Rejtélyes emberi koponyát találtak Pécs mellett

A test további részét egyelőre nem találják.

Újabb rejtélyes eset borzolja a kedélyeket Pécsen, ahol egy emberi koponyát találtak a város határában. A rendőrség vizsgálja, hogyan kerülhetett a koponya az erdős területre. A holttest további részét nem találták meg eddig – írja a Bama.

Koponyát találtak Pécs szélén (Forrás: Google Maps)

A pécsi Kismélyvölgy-dűlő vízmosásában találták meg az emberi koponyát október 26-án.

A megtalált csontvázrész egy emberi arc- és agykoponya, azonban az alsó állkapocs és a holttest többi része hiányzik. A koponya kora, neme, a halál oka és ideje egyelőre ismeretlen.

A különös esettel kapcsolatos részleteket ide kattintva olvashatják a Bama cikkében.


Borítókép: Illusztráció (Fotó: Pexels)

