Morawiecki szerint Putyin politikai célja a NATO szétverése

Vlagyimir Putyin orosz elnök politikai célja a NATO szétverése, ezért fontos az egység határozott felmutatása a szövetségesek részéről

– jelentette ki Mateusz Morawiecki lengyel kormányfő csütörtökön Varsóban, a Boris Johnson brit miniszterelnökkel tartott közös sajtóértekezleten. A brit kormányfő egynapos varsói látogatása során Morawieckivel, valamint Andrzej Duda elnökkel tárgyalt. A két kormányfő találkozott a Lengyelországba telepített brit katonák képviselőivel is.

Morawiecki a közös sajtóértekezleten megköszönte, hogy London a királyi tengerészgyalogság 350 katonájával megnövelte lengyelországi kontingensét. Az erősítést szállító repülőgép csütörtökön landolt Varsóban. A lengyel kormányfő „hamis alternatívának” nevezte azt, hogy Moszkva szerint a béke, illetve a területi egységét megőrző, szuverén Ukrajna kizárja egymást.

Valójában a mérleg egyik oldalán a szuverenitás és Európa biztonsága található, a másikon pedig a destabilizáció, amivel ma a Kreml próbálkozik

– jelentette ki. Megítélése szerint a régió békéje csak az észak-atlanti szövetség keleti szárnyának erősítése, a NATO-egység határozott felmutatása révén tartható fenn.

A lengyel kormányfő a „külső támadóval való konfrontáció” mellett a Nyugat előtt álló kihívásnak minősítette a „saját, hibás elképzelésekkel való szembenézést” is. Mint mondta: „Itt az ideje, hogy főként Nyugat-Európa felébredjen a geopolitikai szundikálásból.” Ebben az összefüggésben kijelentette: Johnson és ő más európai politikusoknál korábban tudatosították, hogy „Putyin agresszív lépései” veszélyes eseményeket idézhetnek elő. Fontosnak nevezte a „hídépítést” is Oroszország felé, de ennek alapfeltétele, mint aláhúzta, a béke. Az orosz agresszió egyik lehetséges eszközének nevezte az Északi Áramlat 2 orosz–német gázvezetéket, és ismét felszólította Berlint a projekt leállítására. Felhívta Németországot, mielőbb tegye nyilvánvalóvá, hogy nem fogja megengedni a gázvezetéket zsarolásra használni – mondta. Az orosz „birodalmi politika” lehetséges eszközei között említette a migrációt és a kibertámadásokat is.

Johnson hangsúlyozta: Lengyelország kulcsszerepet tölt be az európai biztonságban, és az Egyesült Királyság mindig kész segítséget nyújtani neki veszély esetén, amint a lengyelek is megteszik ezt a maguk részéről a briteknek.

Diplomáciai úton fáradhatatlanul törekszünk az ukrán határokon fennálló feszültség enyhítésére

– jelentette ki Johnson, emlékeztetve egyúttal az esetleges ukrajnai orosz invázió esetén életbe lépő szankciócsomagra. Varsó és London nem fogad el egy olyan világot, amelyben egy nagy ország zaklathatja vagy megtámadhatja a szomszédját – hangsúlyozta. A NATO tagjaként az Egyesült Királyság és Lengyelország „semmilyen kompromisszumot nem fogad el az alapértékeket illetően” – jelentette ki a brit kormányfő Ukrajna szuverenitásának megőrzésére utalva.

Borítókép: Boris Johnson brit (balra) és Mateusz Morawiecki lengyel miniszterelnök sajtótájékoztatót tart a varsói kormányfői hivatalban 2022. február 10-én (Fotó: MTI/EPA/PAP/Leszek Szymanski)