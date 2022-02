Nem Magyarország blokkolja a szigorúbb szankciókat Oroszország ellen

„Most azt hazudják, hogy Magyarország blokkolja az Oroszországgal szembeni szankciók egy részét, például a SWIFT-rendszerrel kapcsolatban. Legyen már világos: EZ NEM IGAZ! Soha, egyetlen szankciós előterjesztéssel szemben sem szólaltunk fel, nem blokkoltunk és nem is blokkolunk semmit”

– szögezte le Facebook-bejegyzésében Szijjártó Péter.

A külgazdasági és külügyminiszter New Yorkból üzente az álhírek terjesztőinek, hogy legyenek bármilyen nemzetiségűek, szégyelljék magukat.

„Nem fér a fejembe, hogy hogyan lehet, hogy miközben háború van, emberek halnak meg, egyesek fake news gyárakat üzemeltetnek”

– fakadt ki a tárcavezető.

Szijjártó Péter ezzel azokra a sajtóhíresztelésekre reagált, amely szerint uniós országok egy csoportja vonakodik szigorúbb büntetőintézkedéseket hozni Oroszország ellen, például kizárni őket a SWIFT globális bankrendszerből. Ilyen tagok közt említették például Németországot, Olaszországot, Ciprust, valamint Magyarországot és egyesek Ausztriát. Sőt, a Kyiv Independent ma már arról írt, hogy már csak Magyarország az egyetlen ország, amelyet még meg kell győzni.

Korábban Donald Tusk, az Európai Néppárt lengyel vezetője is azzal támadt, hogy Németország, Magyarország, Olaszország olyan tagállamok, amelyek szégyellhetik magukat, mert megvétózták a kemény oroszellenes szankciókat az unióban. Azonban már erről is kiderült, hogy álhír. Szijjártó Péter már Donald Tusk vádaskodása után is egyértelművé tette, hogy Magyarország nem szólalt fel a SWIFT ügyében, az erről szóló hírek hazugságok.

De nemcsak a magyar külügyminiszter mondta ezt, Eduard Heger is megerősítette a történteket. Az uniós csúcstalálkozót követő pénteki sajtótájékoztatóján újságírói kérdésre röviden válaszolva cáfolta azt az értesülést, amely szerint az Európai Unió Tanácsában az olaszok és a magyarok akadályozták meg Oroszország leválasztását a SWIFT-rendszerről.

– Én ott voltam a találkozón, ez nem igaz

– fogalmazott a szlovák kormányfő.

A SWIFT-rendszer ügye azért kényes, mert ha ebből kizárják Oroszországot, akkor Európa a megvásárolt gázért sem tud átutalással fizetni. A lépés biztosan érzékenyen érintené az orosz gazdaságot, egyes becslések szerint azonnal öt százalékot zsugorodna a teljesítményük – viszont ez Európára is komoly hatással lenne.

Korábban az Európai Unió annyit közölt, nem zárják ki a lehetőségét, hogy az oroszokat leválasszák a SWIFT-ről, de ez egy következő szankciós csomag része lehet.

A SWIFT-et 1973-ban hívták életre, több mint 200 ország és 11 ezer bank a tagja. Ezen a hálózaton keresztül a bankok fizetési kérelmeket és jóváhagyásokat, devizaváltásokat és más tranzakciókat tartalmazó üzeneteket küldenek egymásnak. Naponta 42 millió ilyen üzenet cserélt rajta gazdát tavaly.

