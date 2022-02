Több ország is a NATO-szerződés 4. cikkének alkalmazását javasolja

Ukrajna orosz megtámadása miatt Varsó az észak-atlanti szerződés 4. cikkének alkalmazását javasolja – közölte csütörtökön Piotr Müller lengyel kormányszóvivő.

A 4. cikk szerint a NATO bármelyik tagállama tanácskozást kezdeményezhet, ha véleménye szerint bármelyikük területi épségét, politikai függetlenségét vagy biztonságát veszély fenyegeti.

Müller a csütörtök hajnali sajtóértekezletén közölte: Lengyelország állandó NATO-képviselője a szövetséges országok más képviselőivel együtt az észak-atlanti szövetség főtitkárához nyújtotta be a javaslatot a közös egyeztetés, valamint „a NATO határai megsértésének lehetséges, de reális fenyegetése” miatt. A szóvivő bejelentette: Varsó az Oroszország elleni messzemenő szankciókat fogja szorgalmazni az Európai Tanács csütörtök esti értekezletén. A legújabb ukrajnai fejleményeket Müller szuverén országgal szembeni katonai agressziónak, a háború tényleges meghirdetésének nevezte.

Közölte: szerda óta nemcsak Ukrajna területén, de Lengyelországban is erőteljesebb, kibertámadásra utaló tevékenységet észlelnek.

Mateusz Morawiecki kormányfő az ukrajnai helyzet miatt már hétfőtől harmadfokúra emelte a kibervédelmi riasztást, az intézkedés március 4-ig lesz érvényben. A kormányszóvivő a sajtóértekezleten megerősítette: az utóbbi napokban emelték a lengyel hadsereg készenléti szintjét is. Újságírói kérdésre megerősítette azt is, hogy Lengyelország fegyverszállításokkal és humanitárius segítségnyújtással támogatja Ukrajnát, szükség esetén pedig az ukrajnai menekültekről is gondoskodik. A lengyel külügyminisztérium csütörtök reggel Ukrajna haladéktalan elhagyására szólította fel az ott tartózkodó lengyel állampolgárokat.

Lengyelország mellett Észtország, Lettország, Litvánia valamint Románia is a NATO 4. cikkelyének aktiválását kezdeményezte. Utóbbi országban ülésezik a Legfelsőbb Védelmi Tanács, valamint sajtóhírek szerint az északkelet-romániai Suceava megye prefektusa arról nyilatkozott, hogy hajnal óta már több száz ukrán állampolgár menekült át Romániába. Ugyanakkor Lengyelország mellett Romániában található a NATO rakétavédelmi pajzsa is, amely miatt most fokozottabb a készültség az országban, és vélhetően ezért érkeztek a két tagállamba nagyobb számban amerikai katonák az utóbbi hetekben.

Antony Blinken amerikai külügyminiszter és Lloyd Austin védelmi miniszter csütörtöki egyeztetése után az amerikai külügyi tárca úgy tájékoztatott, hogy a felek megvitatták a NATO keleti szárnyának biztonsága érdekében teendő további lépéseket. Blinken az egyeztetésen hangsúlyozta, hogy „sziklaszilárd” az Egyesült Államok elkötelezettsége a katonai szövetség kollektív védelem elvét tartalmazó 5. cikke mellett, amelynek értelmében a NATO-tagországok azonnal megteszik azokat az intézkedéseket – ideértve a fegyveres erő alkalmazását is –, amelyeket a békének és biztonságnak az észak-atlanti térségben való helyreállítása és fenntartása érdekében szükségesnek tart. Korábban ugyanakkor pont a NATO-főtitkár szögezte le, hogy ha netán kitörne a háború Oroszország és Ukrajna között, ők nem avatkoznak be, ugyanis Ukrajna nem NATO-tagország.

Borítókép: a Maxar Technologies által közreadott műholdfelvételen katonai járművek haladnak dél felé az oroszországi Golovcsino közelében 2022. február 23-án (Fotó: MTI/AP/Maxar Technologies)