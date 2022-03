Az oroszok fegyvert és pénzt kérhettek Kínától

Jelen pillanatban is több ukrán város ellen zajlik orosz offenzíva.

Az orosz csapatok Ukrajna több térségében is offenzívákat készítenek elő.

Ez történt a hétvégén: orosz offenzíva minden fronton + térkép

Már a magyar nagykövetségnek is helyet adó Lviv közelében is rakéták csapódtak be.