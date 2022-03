Háború Ukrajnában: ma éjjel történt

Japán és Ausztrália is újabb szankciókat vezetett be Oroszországgal szemben

Japán és Ausztrália is további büntetőintézkedéseket rendelt el pénteken Oroszországgal szemben Ukrajna megtámadása miatt.

A japán kormány 15 személy és 9 szervezet ellen rendelt el büntetőintézkedéseket, köztük védelmi illetékesek és a fegyverexportot bonyolító állami vállalat, a Roszoboronekszport ellen is. A tokiói pénzügyminisztérium tájékoztatása szerint Japán így már 76 emberrel, 7 bankkal és további 12 egyéb szervezettel szemben vezetett be büntetőintézkedéseket. Szankciós listára került mások mellett Marija Zaharova orosz külügyi szóvivő és több fegyvergyártó is.

Japánnak földgáz- és kőolajprojektekben is vannak érdekeltségei Szahalin szigetén, miután a Shell és az ExxonMobil olajvállalat kivonult belőlük. Kisida Fumio japán kormányfő szerdán nyilatkozott legutóbb a kérdésben, de nem beszélt arról, hogy mi lesz a szahalini energiaprojektek sorsa.

A tokiói orosz nagykövet csütörtökön arra az álláspontra helyezkedett, hogy az lenne a legkézenfekvőbb, ha Japán fenntartaná a "kölcsönösen előnyös" energiaprojekteket Szahalinon. Ezek Japán energiaellátása szempontjából érzékenynek számítanak – jegyzi meg a Reuters hírügynökség.

A canberrai kormány szinte ezzel egy időben jelentette be, hogy szankciókat vezet be az orosz pénzügyminisztérium, 11 orosz bank és kormányzati szervezet ellen, s ezzel a legtöbb orosz pénzintézet és az orosz államadósságot kezelő valamennyi szervezet ausztráliai tevékenységét ellehetetleníti.

Jótékonysági koncertet tartanak csütörtökön a Szent István-bazilikában

Békeima címmel tartanak jótékonysági koncertet a menekültek megsegítésére a budapesti Szent István-bazilikában március 24-én, csütörtökön, este fél nyolctól – tájékoztatta a Katolikus Karitász az MTI-t.

A koncerten elhangzó zeneművek között katolikus és református lelkipásztorok imádkoznak a békéért, mások mellett Mohos Gábor esztergom-budapesti segédpüspök, a bazilika plébánosa

– olvasható a közleményben.

A koncerten fellép Faludi Judit Liszt Ferenc-díjas csellóművész, Szenthelyi Krisztián énekművész, Harmath Dénes orgonaművész, Hunyadi Donatella, a Liszt Ferenc Zeneakadémia énekszakos hallgatója, Filep Xavér, a budafoki Szent Lipót-plébániatemplom orgonistája és kántora, Melis Mihály, a Rózsák terei Árpád-házi Szent Erzsébet-plébániatemplom kántora, valamint az Albinoni Kamarazenekar.

A koncerten a részvétel ingyenes, a közönség perselyadományaival a Kárpátaljai Családokért Egyesületet és a Szent Erzsébet Karitász Központot támogatja.

Azt írták: a szomszédos országban kitört háború rengeteg embert menekülésre késztetett. Az Ukrajnában élő emberek élethelyzete rohamosan megromlott. Nemcsak a határ mentén, hanem az ország számos pontján kiürültek az élelmiszerüzletek.

Szeretnénk segíteni a hazánkba menekülteken, illetve az otthon maradottakon, de sok esetben mi magunk sem tehetjük meg. Ezért pár zenész barátommal közös összefogással tartunk egy jótékonysági koncertet

– idézték a közleményben a szervezőt, Filep Xavért.

Borítókép: Bombatalálatot kapott raktárépület lángol Kijevben 2022. március 17-én (Fotó: MTI/AP/Vadim Ghirda)