Ismét a Munkáspárt győzött Máltán

Az elmúlt évek korrupciós botrányai ellenére is sorozatban harmadszorra nyerte meg a vasárnap megtartott parlamenti választásokat a máltai Munkáspárt, amely a voksok 55,1 százalékát szerezte meg. A Malta Today című angol nyelvű helyi portál szerint az alig több mint ötszázezer lakost számláló földközi-tengeri szigetországban szokatlanul alacsonynak számított a szavazásra jogosultak 85,5 százalékos részvétele – 90 százalék alá utoljára 1966-ban süllyedt a választási részvétel, 2017-ben például az arra jogosultak 92 százaléka járult az urnákhoz. A lap megjegyzi:

a választók megbüntették az ellenzékben lévő Nacionalista Pártot, amely a voksoknak csupán a 41,7 százalékát, azaz összesen 123 233 szavazatot tudott begyűjteni.

A Munkáspárt egyébként annak ellenére győzött, hogy a 2017-ben megölt, korrupciós ügyeket feltáró újságíró, Daphne Caruana Galizia ügyében zajló nyomozás befolyásolásával vádolták a munkáspárti Robert Abela kormányfőt. Azt már számos vizsgálat feltárta, hogy a baloldali kormánynak felelőssége van az újságíró meggyilkolásában, Abela elődje, Joseph Muscat korábbi miniszterelnök például éppen emiatt kényszerült lemondásra. Abela – aki 2020 januárjában került a Munkáspárt, és így a kormány élére – mindenesetre hétfőn már le is tette hivatali esküjét a szigetország régi-új miniszterelnökeként. Hivatali idejének nagy részét eddig a koronavírus-világjárvány kezelésével töltötte:

intézkedései széles társadalmi támogatottságot élveztek, tekintve, hogy a szigetország a kontinensen az elsők között döntött a határok lezárása mellett, a pandémia alatt pedig végig sikerült alacsonyan tartani a fertőzöttek számát, miközben a munkanélküliséget is sikerült rekordalacsony szinten tartani.

Érdekesség, hogy bár a 16 és 17 éves máltai fiatalok eddig is részt vehettek a helyi voksolásokon, sőt már a 2019-es európai parlamenti választásokon is, de általános választáson most először szavazhattak.

Málta egyébként az Európai Unió legsűrűbben lakott tagállama, egy négyzetkilométerre körülbelül másfél ezer ember jut a szigetországban, ez csaknem a tizenötszöröse a magyar értéknek, és még a legendásan zsúfolt Hollandiát is háromszorosan felülmúlja.

