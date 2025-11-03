Darko Lemajicsharry kaneKylian MbappégólErling Haaland

Ki most a legjobb csatár: Haaland, Mbappé vagy Kane? A fasorban sincsenek egy 32 éves szerbhez képest

A különböző labdarúgással foglalkozó portálokon másról sem írnak manapság, hogy éppen ki a legeredményesebb támadó: Erling Haaland, Kylian Mbappé vagy Harry Kane? Egy biztos, az említett trió valóban futószalagon lövi a gólokat, ám sehol sincsenek a szerb Darko Lemajicshez képest, aki a lett FC RFS csatáraként már 28 gólt szerzett a jelenlegi szezonban. Csoda, hogy a 32 éves csatár vezeti az Aranycipő rangsorát?

Molnár László
2025. 11. 03. 12:49
Darko Lemajics jelenleg Európa legfélelmetesebb csatára Forrás: @dlemajic22
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Alaposan belekezdtek Európa gólvágói a mostani bajnoki idényben, a szurkolók nem győzik összeszámolni, hogy vajon hol tart a góltermésben a Manchester City centere, Erling Haaland, a Real Madrid csatára, Kylian Mbappé – aki nemrég vehette át az előző kiírás Aranycipőjét, mint a legeredményesebb támadó –, vagy éppen a Bayern München két lábon járó életveszélye, Harry Kane. Egy biztos, mindhárman ipari mennyiségben termelik a találatokat a bajnokságban és a nemzetközi kupákban, ám még náluk is sokkal eredményesebb csatár Darko Lemajics, aki a lett FC RFS gólfelelőse. Legyen bármilyen meglepő, de a 32 éves szerb áll az élen az Aranycipőért folyó jelenlegi versengésben.

Darko Lemajics 30 bajnokin 28 gólt szerzett, ezzel jelenleg megelőzi Haalandot, Mbappét és Kane-t
Darko Lemajics 30 bajnokin 28 gólt szerzett, ezzel jelenleg megelőzi Haalandot, Mbappét és Kane-t (Fotó: Marca.com)

Lemajics nemcsak a gólszerzésben, de az előkészítésben is jeleskedik

Az elmúlt hétvégén Európa három legrettegettebb csatára közül Haaland és Mbappé duplázott, míg Kane-t rotáció miatt pihentette a Bayern edzője, csak az utolsó 20 perce szállt be a Leverkusen elleni rangadón, ám sokan azt gondolják, ők állhatnak az Aranycipőért folyó versengés élén. Nézzük, hogy a három támadó miként szerepel a jelenleg zajló idényben.

Erling Haaland statisztikája

  • Premier League: 10 meccs, 13 gól, 1 gólpassz
  • Bajnokok Ligája: 3 meccs, 4 gól
  • Klub-vb: 4 meccs, 3 gól, 1 gólpassz
  • Összesen: 17 meccs, 20 gól, 2 gólpassz

Kylian Mbappé statisztikája

  • LaLiga: 11 meccs, 13 gól, 2 gólpassz
  • Bajnokok Ligája: 3 meccs, 5 gól
  • Klub-vb: 3 meccs, 1 gól
  • Összesen: 17 meccs, 19 gól, 2 gólpassz

Harry Kane statisztikája

  • Bundesliga: 9 meccs, 12 gól, 3 gólpassz
  • Bajnokok Ligája: 3 meccs, 5 gól
  • Német Kupa: 2 meccs, 4 gól
  • Német Szuperkupa: 1 meccs, 1 gól
  • Klub-vb: 5 meccs, 3 gól, 1 gólpassz
  • Összesen: 20 meccs, 24 gól, 4 gólpassz

Az látható, hogy egyikük jobban termel, mint a másik, ám egyikük sem volt képes arra, amire a 32 éves Darko Lemajics. A Marca megírta, hogy a lett FC RFS szerb csatára ugyanis még náluk is eredményesebb, és jelenleg annak ellenére ő vezeti az Aranycipőért folyó versengést, hogy a fenti riválisokhoz képest Lemajics csak egy gól, egy pont alapján gyűjtögeti a pontjait.

Darko Lemajics statisztikája

  • Lett bajnokság: 30 meccs, 28 gól, 5 gólpassz
  • Bajnokok Ligája-selejtező: 4 meccs, 1 gól
  • Európa-liga selejtező: 2 meccs, 1 gól
  • Konferencialiga-selejtező: 2 meccs, 1 gól
  • Összesen: 38 meccs, 31 gól, 5 gólpassz

A 32 éves és 1,98 méter magas Darko Lemajics – aki a Transfermarkt legfrissebb adatai szerint 500 ezer eurót ér – eddigi pályafutása során az Indija, a Napredak Krusevac, a Riga, az RFS és a Gent csapataiban játszott. Már tavaly is a lett csapat legeredményesebb csatára volt, amikor 27 meccsen lőtt 10 gólt és adott 3 gólpasszt. Ám most robbant be igazán, és alig marad el a bajnokságban az 1 meccs/1 gólos átlagtól.

Lemajics találata a BL-selejtezőben:

 

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekMagyar Péter

Holnap fognak előkerülni az ürgebőrbe varrt jelentések…

Bayer Zsolt avatarja

Lapunk publicistájának legújabb blogbejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.