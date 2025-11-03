Ki most a legjobb csatár: Haaland, Mbappé vagy Kane? A fasorban sincsenek egy 32 éves szerbhez képest

Alaposan belekezdtek Európa gólvágói a mostani bajnoki idényben, a szurkolók nem győzik összeszámolni, hogy vajon hol tart a góltermésben a Manchester City centere, Erling Haaland, a Real Madrid csatára, Kylian Mbappé – aki nemrég vehette át az előző kiírás Aranycipőjét, mint a legeredményesebb támadó –, vagy éppen a Bayern München két lábon járó életveszélye, Harry Kane. Egy biztos, mindhárman ipari mennyiségben termelik a találatokat a bajnokságban és a nemzetközi kupákban, ám még náluk is sokkal eredményesebb csatár Darko Lemajics, aki a lett FC RFS gólfelelőse. Legyen bármilyen meglepő, de a 32 éves szerb áll az élen az Aranycipőért folyó jelenlegi versengésben.

Darko Lemajics 30 bajnokin 28 gólt szerzett, ezzel jelenleg megelőzi Haalandot, Mbappét és Kane-t (Fotó: Marca.com)

Lemajics nemcsak a gólszerzésben, de az előkészítésben is jeleskedik

Az elmúlt hétvégén Európa három legrettegettebb csatára közül Haaland és Mbappé duplázott, míg Kane-t rotáció miatt pihentette a Bayern edzője, csak az utolsó 20 perce szállt be a Leverkusen elleni rangadón, ám sokan azt gondolják, ők állhatnak az Aranycipőért folyó versengés élén. Nézzük, hogy a három támadó miként szerepel a jelenleg zajló idényben.

Erling Haaland statisztikája

Premier League: 10 meccs, 13 gól, 1 gólpassz

Bajnokok Ligája: 3 meccs, 4 gól

Klub-vb: 4 meccs, 3 gól, 1 gólpassz

Összesen: 17 meccs, 20 gól, 2 gólpassz

Kylian Mbappé statisztikája

LaLiga: 11 meccs, 13 gól, 2 gólpassz

Bajnokok Ligája: 3 meccs, 5 gól

Klub-vb: 3 meccs, 1 gól

Összesen: 17 meccs, 19 gól, 2 gólpassz

Harry Kane statisztikája

Bundesliga: 9 meccs, 12 gól, 3 gólpassz

Bajnokok Ligája: 3 meccs, 5 gól

Német Kupa: 2 meccs, 4 gól

Német Szuperkupa: 1 meccs, 1 gól

Klub-vb: 5 meccs, 3 gól, 1 gólpassz

Összesen: 20 meccs, 24 gól, 4 gólpassz

Az látható, hogy egyikük jobban termel, mint a másik, ám egyikük sem volt képes arra, amire a 32 éves Darko Lemajics. A Marca megírta, hogy a lett FC RFS szerb csatára ugyanis még náluk is eredményesebb, és jelenleg annak ellenére ő vezeti az Aranycipőért folyó versengést, hogy a fenti riválisokhoz képest Lemajics csak egy gól, egy pont alapján gyűjtögeti a pontjait.

Darko Lemajics statisztikája

Lett bajnokság: 30 meccs, 28 gól, 5 gólpassz

Bajnokok Ligája-selejtező: 4 meccs, 1 gól

Európa-liga selejtező: 2 meccs, 1 gól

Konferencialiga-selejtező: 2 meccs, 1 gól

Összesen: 38 meccs, 31 gól, 5 gólpassz

A 32 éves és 1,98 méter magas Darko Lemajics – aki a Transfermarkt legfrissebb adatai szerint 500 ezer eurót ér – eddigi pályafutása során az Indija, a Napredak Krusevac, a Riga, az RFS és a Gent csapataiban játszott. Már tavaly is a lett csapat legeredményesebb csatára volt, amikor 27 meccsen lőtt 10 gólt és adott 3 gólpasszt. Ám most robbant be igazán, és alig marad el a bajnokságban az 1 meccs/1 gólos átlagtól.

Lemajics találata a BL-selejtezőben: