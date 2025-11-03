Bayer Zsolt: Holnap fognak előkerülni az ürgebőrbe varrt jelentések…

„Újabb vihart kavart a Tisza Párt: Magyar Péter vasárnap még arról beszélt, hogy orosz hekkerek törték fel a Tisza Világ applikációt, de ezt hétfőn már nem említette. A pártelnök most a sajtótájékoztatóján az Orbán-kormányt tette felelőssé, szerinte »a hatalom félelemkeltéssel akarja megakadályozni a rendszerváltást«”.

„Magyar Péter azt is bejelentette: a Tisza Párt novemberben végül bemutatja a 106 egyéni jelöltjét – de immár nem az appban, hanem a Nemzet Hangja weboldalon lehet szavazni. A bejelentés nem élő sajtótájékoztatón hangzott el – Magyar Péter videóüzenetben szólt a nyilvánossághoz, az újságírók kérdéseire így sem válaszolnia, sem reagálnia nem kellett.”

Hát persze. Micsoda egy ócska, szemét, hazug gazember ez a MP…