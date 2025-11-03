idezojelek
Bayer Zsolt blogja

Bayer Zsolt: Holnap fognak előkerülni az ürgebőrbe varrt jelentések…

Lapunk publicistájának legújabb blogbejegyzése.

Bayer Zsolt
Magyar Péter Tisza Világ 2025. 11. 03.

„Újabb vihart kavart a Tisza Párt: Magyar Péter vasárnap még arról beszélt, hogy orosz hekkerek törték fel a Tisza Világ applikációt, de ezt hétfőn már nem említette. A pártelnök most a sajtótájékoztatóján az Orbán-kormányt tette felelőssé, szerinte »a hatalom félelemkeltéssel akarja megakadályozni a rendszerváltást«”. 

„Magyar Péter azt is bejelentette: a Tisza Párt novemberben végül bemutatja a 106 egyéni jelöltjét – de immár nem az appban, hanem a Nemzet Hangja weboldalon lehet szavazni. A bejelentés nem élő sajtótájékoztatón hangzott el – Magyar Péter videóüzenetben szólt a nyilvánossághoz, az újságírók kérdéseire így sem válaszolnia, sem reagálnia nem kellett.”

Hát persze. Micsoda egy ócska, szemét, hazug gazember ez a MP…

               
       
       
       

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
