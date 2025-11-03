OroszországKínadokumentumegyüttműködés

Brüsszel így esett ismét pofára

Hangcsouban írtak alá közös nyilatkozatot Oroszország és Kína kormányfői. Mihail Misusztyin orosz miniszterelnök kétnapos látogatása során kilenc új együttműködési dokumentumot szentesítettek, többek között nukleáris biztonsági és energetikai területeken. A két ország vezetése szerint Moszkva és Peking partnersége tovább erősödik.

Magyar Nemzet
2025. 11. 03. 13:06
Kínai és orosz kormányfők 29. rendes találkozója Fotó: DING LIN Forrás: XINHUA
A TASZSZ beszámolója szerint közös nyilatkozatot írtak alá Hangcsouban, az orosz és kínai kormányfők 30. találkozóját követően.

Mihail Misusztyin kezet ráz Li Csianggal az orosz-kínai kormányfők 29. moszkvai találkozóján 2024-ben (Fotó: DMITRY ASTAKHOV / POOL)
Mihail Misusztyin kezet ráz Li Csianggal az orosz-kínai kormányfők 29. moszkvai találkozóján 2024-ben (Fotó: DMITRY ASTAKHOV / POOL)

A hírügynökség közölte, hogy Mihail Misusztyin miniszterelnök kétnapos látogatása és Li Csianggal, a Kínai Népköztársaság Államtanácsának miniszterelnökével folytatott tárgyalásai során összesen kilenc dokumentum került aláírásra – írja a Lenta.

Módosításokat hajtottak végre a 2017. november 1-jén aláírt, az Oroszországi Szövetségi Vámhivatal és a Kínai Népköztársaság Vámhatósága közötti, kockázatkezelési együttműködésről szóló megállapodáson, továbbá kiegészítéseket fogadtak el azon jegyzőkönyvhöz, amely az ügynökségek együttműködését szabályozza a nukleáris és radioaktív anyagok határon átnyúló illegális mozgásának megakadályozására.

Oroszország és Kína kormányai megállapodásokat írtak alá a befektetések, az energiaügyek, a közlekedés, a mezőgazdaság és a média területén is.

Oroszország és Kína együttműködése tovább erősödik a világpolitikában és világgazdaságban tapasztalható instabil folyamatok közepette.

– hangsúlyozta Misusztyin.

Borítókép: Kínai és orosz kormányfők 29. rendes találkozója (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
