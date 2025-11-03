Brüsszel így esett ismét pofára

Módosításokat hajtottak végre a 2017. november 1-jén aláírt, az Oroszországi Szövetségi Vámhivatal és a Kínai Népköztársaság Vámhatósága közötti, kockázatkezelési együttműködésről szóló megállapodáson, továbbá kiegészítéseket fogadtak el azon jegyzőkönyvhöz, amely az ügynökségek együttműködését szabályozza a nukleáris és radioaktív anyagok határon átnyúló illegális mozgásának megakadályozására.