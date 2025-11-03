A TASZSZ beszámolója szerint közös nyilatkozatot írtak alá Hangcsouban, az orosz és kínai kormányfők 30. találkozóját követően.
Brüsszel így esett ismét pofára
Hangcsouban írtak alá közös nyilatkozatot Oroszország és Kína kormányfői. Mihail Misusztyin orosz miniszterelnök kétnapos látogatása során kilenc új együttműködési dokumentumot szentesítettek, többek között nukleáris biztonsági és energetikai területeken. A két ország vezetése szerint Moszkva és Peking partnersége tovább erősödik.
A hírügynökség közölte, hogy Mihail Misusztyin miniszterelnök kétnapos látogatása és Li Csianggal, a Kínai Népköztársaság Államtanácsának miniszterelnökével folytatott tárgyalásai során összesen kilenc dokumentum került aláírásra – írja a Lenta.
Módosításokat hajtottak végre a 2017. november 1-jén aláírt, az Oroszországi Szövetségi Vámhivatal és a Kínai Népköztársaság Vámhatósága közötti, kockázatkezelési együttműködésről szóló megállapodáson, továbbá kiegészítéseket fogadtak el azon jegyzőkönyvhöz, amely az ügynökségek együttműködését szabályozza a nukleáris és radioaktív anyagok határon átnyúló illegális mozgásának megakadályozására.
Oroszország és Kína kormányai megállapodásokat írtak alá a befektetések, az energiaügyek, a közlekedés, a mezőgazdaság és a média területén is.
Oroszország és Kína együttműködése tovább erősödik a világpolitikában és világgazdaságban tapasztalható instabil folyamatok közepette.
– hangsúlyozta Misusztyin.
Borítókép: Kínai és orosz kormányfők 29. rendes találkozója (Fotó: AFP)
Szijjártó Péter világossá tette, hogy miből nem enged a magyar kormány
A tárcavezető szerint óriási brüsszeli nyomás van rajtuk.
Kiderült az igazság, kettős mércét alkalmaz Brüsszel a gázpolitikában
Ha mások veszik, akkor nem olyan büdös az orosz gáz.
Trump nemet mondott, London lépett – újabb fegyverszállítmányt kap Kijev
Brit fegyverek dönthetik el a háborút?
Fontos részletek derültek ki Orbán Viktor és Donald Trump találkozójáról
Csak a magyar miniszterelnök jut ilyen tárgyalási lehetőséghez.
