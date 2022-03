Macron népszerűségének jót tett az ukrajnai háború

Emmanuel Macron francia államfő csütörtök este hivatalosan is bejelentette, hogy újra indul az elnöki tisztségért az áprilisi elnökválasztáson. A jelöltállítás határideje pénteken járt le, Macron tehát megvárta az utolsó pillanatot az ukrajnai háború miatt, hogy bejelentse, felhatalmazást kér a franciáktól a második ötéves mandátumra.

Macron egyébként hónapok óta magabiztosan az élen jár minden közvélemény-kutatás szerint az elnökjelöltek között, az ukrajnai háború azonban jót tett a hazai népszerűségének:

egy a Le Monde című liberális francia napilap által szombaton publikált felmérés szerint az államfő egy hét alatt 26,5 százalékról 30,5 százalékra növelte támogatottságát.

A Reuters által is szemlézett közvélemény-kutatás szerint Macron legerősebb kihívója továbbra is Marine Le Pen, a bevándorlásellenes Nemzeti Tömörülés elnöke, a politikusasszonynak azonban nem jött jól a választások előtt az orosz-ukrán háború, támogatottsága ugyanis egy hét alatt 15,5 százalékról 14,5 százalékra csökkent. A felmérés arra is kitér, hogy a jelen állás szerint

az április 24-én esedékes második fordulóban a jelenlegi államfő 59 százalékot szerezne, míg Le Pen csupán 41-et.

A két jelölt 2017-ben is egymással mérkőzött meg a második fordulóban, akkor Macron a szavazatok 66 százalékát szerezte meg.

A jelenlegi francia államfő az ukrajnai inváziót megelőzően közvetítőként igyekezett megakadályozni a konlfiktus eszkalációját, ezért Moszkvába is utazott, hogy személyesen egyeztessen Vlagyimir Putyin orosz elnökkel. A két államfő a háború kezdete óta több alkalommal is egyeztetett telefonon, Macron pedig jól láthatóan mindent megtegtesz, hogy az európai álláspont képviselőjeként szerepeljen a nemzetközi porondon.

Le Pennek és Macron másik jobboldali riválisának, a publicistából lett elnökjelöltnek, Eric Zemmournak nem tett jót, hogy korábban mindketten szimpatizáltak az orosz elnökkel. Zemmour népszerűségén tovább rontott azzal, hogy a hét elején arról beszélt:

nem támogatja ukrán menekültek befogadását Franciaországban, mert azok szerinte destabilizálhatnák az országot.

A korábban Vlagyimir Putyint méltató kijelentéseiről Eric Zemmour elmondta: én csak egyszerűen azt hangoztattam, hogy Putyin patrióta, és határozottan védi a hazája érdekeit, miközben azt állítottam, hogy a francia politikai elit nem tesz ugyanígy.

Zemmour most úgy vélekedett az orosz elnökről, hogy „egy autokrata demokrata”, akit „megválasztott a népe, a nép nem szavazott ellene”, de „autokrata, mert olyan eszközöket használ, amelyeket mi nem használunk”.

Borítókép: Emmanuel Macron francia elnök sajtótájékoztatót tart az Elysée-palotában 2022. január 7-én (Forrás: MTI/AP pool/Michel Euler)