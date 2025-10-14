Új albummal jelentkezik a patinás magyar rockzenekar

Három évvel a Jó hírek megjelenése után, elkészült a várva várt folytatás. A Telegram 2025-ben, megújult formációban: Mr. Basary – ének, vokál, Vedres Joe – szólógitár, Naszvagyi Tamás – basszusgitár, ének, vokál, Nyéky Miklós – billentyűs hangszerek, Solymos Riki – dob, ütőhangszerek felállásban koncertezik. Ugyanez a társulat rögzítette a patinás magyar rockegyüttes új albumát.

Forrás: Telegram

Az ízléses digipak csomagolású Telegram III. CD-t a megjelenés napján, az esti lemezbemutató koncert után, az FMH-ban dedikálják a zenekar tagjai.

A Telegram zenekart 1988-ban alapította Hirleman Bertalan dobos Makovics Dénes basszusgitárossal (akit a közönség a Bikiniben szaxofonosként ismert meg), a frontember Mr. Basary volt, az Eastet is megjárt Balogh Mihály gitározott, egy évvel később pedig Vedres Joe-t vették be második gitárosként, aki éppen akkor hagyta el a Bikinit. 1989-ben jelent meg a csapat egyetlen albuma Rossz hírek címmel. A lemez megjelenése után nem sokkal azonban a feloszlott a zenekar. Harminc év után 2021-ben álltak újra össze.