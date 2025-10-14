Rendkívüli

Új albummal jelentkezik a patinás magyar rockzenekar

Október 18-án, szombaton jelenik meg a Telegram együttes új CD-je. A szimplán csak Telegram III című albumon kilenc felvétel kapott helyet: hét vadonatúj szerzemény, valamint bónuszként két régebbi dal újragondolt és újrafelvett friss változata, melyeket Mr. Basary énekes és Vedres Joe gitáros már korábban is lemezre rögzített. A dedikálásra, illetve lemezbemutatóra ugyanaznap este 8 órakor kerül majd sor a Fővárosi Művelődési Ház színháztermében.

Magyar Nemzet
2025. 10. 14. 14:00
Fotó: Bolla László
Három évvel a Jó hírek megjelenése után, elkészült a várva várt folytatás. A Telegram 2025-ben, megújult formációban: Mr. Basary – ének, vokál, Vedres Joe – szólógitár, Naszvagyi Tamás – basszusgitár, ének, vokál, Nyéky Miklós – billentyűs hangszerek, Solymos Riki – dob, ütőhangszerek felállásban koncertezik. Ugyanez a társulat rögzítette a patinás magyar rockegyüttes új albumát.

Új albummal jelentkezik a patinás magyar rockzenekar
Forrás: Telegram

Az ízléses digipak csomagolású Telegram III. CD-t a megjelenés napján, az esti lemezbemutató koncert után, az FMH-ban dedikálják a zenekar tagjai.

A Telegram zenekart 1988-ban alapította Hirleman Bertalan dobos Makovics Dénes basszusgitárossal (akit a közönség a Bikiniben szaxofonosként ismert meg), a frontember Mr. Basary volt, az Eastet is megjárt Balogh Mihály gitározott, egy évvel később pedig Vedres Joe-t vették be második gitárosként, aki éppen akkor hagyta el a Bikinit. 1989-ben jelent meg a csapat egyetlen albuma Rossz hírek címmel. A lemez megjelenése után nem sokkal azonban a feloszlott a zenekar. Harminc év után 2021-ben álltak újra össze.

 

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

