Dömötör Csaba: Az elszigetelődésre vonatkozó mantra nem csupán megdőlt, hanem nyomtalanul felszívódott

Ahogy arról korábban beszámoltunk, Donald Trump amerikai elnök Egyiptomban tartott beszédében külön kiemelte a magyar miniszterelnököt, akit „nagyszerű embernek” és „fantasztikus vezetőnek” nevezett. Trump hangsúlyozta, hogy bár sokan nem értenek vele egyet, ő teljes mértékben támogatja Orbán Viktort.

Borítókép: Orbán Viktor és Donald Trump (Fotó: AFP)