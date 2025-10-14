Dömötör Csaba Orbán Viktor meghívása kapcsán rámutatott: Az elszigetelődésre vonatkozó mantra nem csupán megdőlt, hanem nyomtalanul felszívódott valahol a mindenkori unalmas ellenzéki állítások sűrű erdejében.
Dömötör Csaba: Az elszigetelődésre vonatkozó mantra nem csupán megdőlt, hanem nyomtalanul felszívódott
Dömötör Csaba a közösségi oldalán közzétett új bejegyzésben hangsúlyozta: annak súlyát, hogy a magyar miniszterelnököt meghívták a közel-keleti béketerv aláírására nem csak az adja, hogy nem hívtak meg túl sok vezetőt. Az is, hogy mennyire kevés uniós vezetőt hívtak meg.
A politikus kifejtette:
Mindenesetre érdemes feltenni a kérdést: vajon miből származhat Magyarországnak több haszna? Ha valaki kamasz dühvel kartonbábukat ráncigál a színpadon, vagy ha valaki a nemzetközi politika kiemelt eseményeinek formálója?
És ami épp ennyire fontos: ha a Közel-Keleten működhet a béketerv, akkor működhet az orosz–ukrán háború ügyében is – jegyezte meg.
Ahogy arról korábban beszámoltunk, Donald Trump amerikai elnök Egyiptomban tartott beszédében külön kiemelte a magyar miniszterelnököt, akit „nagyszerű embernek” és „fantasztikus vezetőnek” nevezett. Trump hangsúlyozta, hogy bár sokan nem értenek vele egyet, ő teljes mértékben támogatja Orbán Viktort.
Borítókép: Orbán Viktor és Donald Trump (Fotó: AFP)
Andrej Babis: Orbán Viktor nagyszerű vezető, Trump nélkül nem lenne béke
Orbán Viktor politikáját világszerte elismerik.
Clintonék is elismerték: Trumpnak sikerült, ami másnak nem
Először hangzott el tőlük ilyen nyílt elismerés.
Itt a német bejelentés a világháborúról, Putyintól tart Berlin
A németek szerint Oroszország bármikor közvetlen konfrontációt provokálhat Európában
Letartóztattak egy mozdonyvezetőt a Szlovákiában történt vonatbaleset után, amelyben csaknem száz ember sérült meg

Emberi mulasztás miatt történhetett a baleset.
Emberi mulasztás miatt történhetett a baleset.
