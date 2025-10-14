Rendkívüli

Bedarálná az ingyenes egészségügyet, elvenné az orvosok béremelését – erősen kezdett Magyar Péter új egészségügyi tanácsadója

Orbán ViktorDömötör Csababékecsúcsmagyar miniszterelnökbéketerv

Dömötör Csaba: Az elszigetelődésre vonatkozó mantra nem csupán megdőlt, hanem nyomtalanul felszívódott

Dömötör Csaba a közösségi oldalán közzétett új bejegyzésben hangsúlyozta: annak súlyát, hogy a magyar miniszterelnököt meghívták a közel-keleti béketerv aláírására nem csak az adja, hogy nem hívtak meg túl sok vezetőt. Az is, hogy mennyire kevés uniós vezetőt hívtak meg.

Magyar Nemzet
2025. 10. 14. 14:41
Orbán Viktor és Donald Trump Egyiptomban Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Dömötör Csaba Orbán Viktor meghívása kapcsán rámutatott: Az elszigetelődésre vonatkozó mantra nem csupán megdőlt, hanem nyomtalanul felszívódott valahol a mindenkori unalmas ellenzéki állítások sűrű erdejében.

Dömötör Csaba annak jelentőségéről beszélt, hogy Orbán Viktort meghívták a közel-keleti béketerv aláírására
Dömötör Csaba annak jelentőségéről beszélt, hogy Orbán Viktort meghívták a közel-keleti béketerv aláírására. Fotó: AFP

A politikus kifejtette:

Mindenesetre érdemes feltenni a kérdést: vajon miből származhat Magyarországnak több haszna? Ha valaki kamasz dühvel kartonbábukat ráncigál a színpadon, vagy ha valaki a nemzetközi politika kiemelt eseményeinek formálója?

És ami épp ennyire fontos: ha a Közel-Keleten működhet a béketerv, akkor működhet az orosz–ukrán háború ügyében is – jegyezte meg.

Annak súlyát, hogy a magyar miniszterelnököt meghívták a közel-keleti béketerv aláírására nem csak az adja, hogy nem...

Posted by Dömötör Csaba on Tuesday, October 14, 2025

Ahogy arról korábban beszámoltunk, Donald Trump amerikai elnök Egyiptomban tartott beszédében külön kiemelte a magyar miniszterelnököt, akit „nagyszerű embernek” és „fantasztikus vezetőnek” nevezett. Trump hangsúlyozta, hogy bár sokan nem értenek vele egyet, ő teljes mértékben támogatja Orbán Viktort. 

Köszönjük, Elnök úr! Megyünk tovább a béke útján!

Köszönjük, Elnök úr! Megyünk tovább a béke útján!

Posted by Orbán Viktor on Monday, October 13, 2025

Borítókép: Orbán Viktor és Donald Trump (Fotó: AFP)

add-square Béke Gázában

Clintonék is elismerték: Trumpnak sikerült, ami másnak nem

Béke Gázában 20 cikk chevron-right

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bánó Attila
idezojelekháború

Brüsszelben százmilliókra zúdítanák rá a háborút

Bánó Attila avatarja

Ursula von der Leyent és az unió országainak háborúpárti vezetőit nem érdeklik a választópolgárok.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu