Itt a német bejelentés a világháborúról, Putyintól tart Berlin

Martin Jäger, a német hírszerzési szolgálat (BND) új elnöke szerint Vlagyimir Putyin készen áll próbára tenni Európát, és bármikor közvetlen konfrontációt provokálhat. Jäger Berlinben elmondta, hogy Moszkva tevékenysége a NATO aláásását, az európai demokráciák destabilizálását, a társadalmi megosztottságot és a lakosság megfélemlítését célozza – írja az rbc.ua.

(Fotó: KAY NIETFELD / DPA)

Korábban írtunk róla, hogy Ursula von der Leyen szerint az elmúlt hetek eseményei azt bizonyítják, hogy az Európai Unió tagállamai összehangolt és tudatos orosz támadások célpontjai. Mint mondta, orosz vadászgépek megsértették Észtország légterét, drónok repültek el Belgium, Lengyelország, Románia, Dánia és Németország fölött, miközben kiber- és dezinformációs akciók bénítottak meg repülőtereket, logisztikai központokat és egyes tagállamok választási folyamatait. Az elnök szerint ezek az incidensek nem véletlenszerű zaklatások, hanem egy célzott, fokozódó kampány részei, amelynek célja az uniós polgárok megfélemlítése, az európai egység megbontása és az Ukrajnának nyújtott támogatás gyengítése.

A hibrid hadviselési eszközök, amelyeket Oroszország ehhez használ, mára mindenütt jelen vannak. Az egyes incidensek gyakorisága új szintre emeli a konfrontációt – egy olyan konfrontációt, amelyben Oroszország minket ellenségnek és harcoló félnek tekint

– jegyezte meg Jäger, aki szerint Oroszország szándékait elrejti, „de valójában arra törekszik, hogy tesztelje határainkat”.