Bedarálná az ingyenes egészségügyet, elvenné az orvosok béremelését – erősen kezdett Magyar Péter új egészségügyi tanácsadója

OroszországPutyinkonfrontációMartin Jägerháborúfenyegetés

Itt a német bejelentés a világháborúról, Putyintól tart Berlin

Az új német hírszerzési vezető figyelmeztetett, hogy Oroszország bármikor közvetlen konfrontációt provokálhat Európában. Elmondta, hogy Putyin célja a NATO aláásása, az európai demokráciák destabilizálása és a társadalom megosztása. Jäger hangsúlyozta, hogy Németország már ma is veszélynek van kitéve, és szükség van kontrollált, de határozott intézkedésekre.

Magyar Nemzet
2025. 10. 14. 13:31
Vlagyimir Putyin orosz elnök (Fotó: AFP) Fotó: DMITRY AZAROV Forrás: POOL
Martin Jäger, a német hírszerzési szolgálat (BND) új elnöke szerint Vlagyimir Putyin készen áll próbára tenni Európát, és bármikor közvetlen konfrontációt provokálhat. Jäger Berlinben elmondta, hogy Moszkva tevékenysége a NATO aláásását, az európai demokráciák destabilizálását, a társadalmi megosztottságot és a lakosság megfélemlítését célozza – írja az rbc.ua.

Martin Jäger szerint Vlagyimir Putyin kész próbára tenni Európát és bármikor közvetlen konfrontációt provokálhat
Martin Jäger szerint Vlagyimir Putyin kész próbára tenni Európát
(Fotó: KAY NIETFELD / DPA)

Korábban írtunk róla, hogy Ursula von der Leyen szerint az elmúlt hetek eseményei azt bizonyítják, hogy az Európai Unió tagállamai összehangolt és tudatos orosz támadások célpontjai. Mint mondta, orosz vadászgépek megsértették Észtország légterét, drónok repültek el Belgium, Lengyelország, Románia, Dánia és Németország fölött, miközben kiber- és dezinformációs akciók bénítottak meg repülőtereket, logisztikai központokat és egyes tagállamok választási folyamatait. Az elnök szerint ezek az incidensek nem véletlenszerű zaklatások, hanem egy célzott, fokozódó kampány részei, amelynek célja az uniós polgárok megfélemlítése, az európai egység megbontása és az Ukrajnának nyújtott támogatás gyengítése.

A hibrid hadviselési eszközök, amelyeket Oroszország ehhez használ, mára mindenütt jelen vannak. Az egyes incidensek gyakorisága új szintre emeli a konfrontációt – egy olyan konfrontációt, amelyben Oroszország minket ellenségnek és harcoló félnek tekint

 – jegyezte meg Jäger, aki szerint Oroszország szándékait elrejti, „de valójában arra törekszik, hogy tesztelje határainkat”.

Fel kell készülnünk a további eszkalációra

 – mondta. Jäger figyelmeztetett, hogy „ellenfelünk nem ismeri a pihenést vagy szünetet, és nem ülhetünk tétlenül, azt feltételezve, hogy Oroszország esetleges támadása legalább 2029-ig nem következik be”. Szerinte Németország már ma is támadás alatt áll. 

Keményebben kell fellépni Putyin ellen?

A visszafogottságot és a laza megközelítést ellenfeleink, mint például Oroszország, gyengeségként értelmezik – ebből a megfelelő következtetéseket kell levonnunk

 – mondta a BND vezetője. Jäger hangsúlyozta, hogy szembe kell nézni az ellenfelekkel ott, ahol szükséges és „ehhez kontrollált és következetes módon magasabb kockázatokat fognak vállalni”.

Borítókép: Vlagyimir Putyin orosz elnök (Fotó: AFP)

