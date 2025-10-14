Élő adásban porszívózta fel apja hamvait, most Magyar Péter szekerét tolja Fiala János

Új helyen, a Kontroll nevű, a Tisza Párt szekerét toló blogon tűnt fel Fiala János. A 2024 októberében Magyar Péter testvére, Magyar Márton által létrehozott csatornának műsoraiban felbukkannak olyan régi baloldali arcok, mint Tóta W. Árpád, a HVG publicistája, Kéri László politológus, de a korábbi kisgazda politikus, Gulyás Balázs is állandó megszólaló, valamint műsort is vezet. Ehhez a csapathoz csatlakozott most a jobb napokat látott rádiós műsorvezető, aki az első műsorában arról kérdezte a fővárosi járókelőket, mit olvasnak, hallottak-e Krasznahorkai László Nobel-díjáról, és mi a véleményük a közéletről.

Fiala János nem csupán műsorairól, hanem a körülötte kialakult konfliktusokról is ismert. A provokáció Fiala műsoraiban nem melléktermék, hanem tudatosan alkalmazott eszköz.

Magyar Péterhez hasonlóan kirohant a ATV stúdiójából

Fiala János 2024 novemberében az ATV Csatt című politikai vitaműsorában Csintalan Sándorral került összetűzésbe, miután a vita hangneme eldurvult. Fiala láthatóan elvesztette türelmét, levette a mikroportját, és Magyar Péter néhány hónappal korábbi performanszáról példát véve élő adásban faképnél hagyta a társaságot.

Primadonnák és propagandisták mellett rám itt nincs szükség

– vágta oda búcsúzóul, majd kiviharzott a stúdióból. A jelenet bejárta a közösségi médiát, és komoly visszhangot váltott ki.

Az apja hamvait porszívózta fel élő adásban

2023-ban egy másik eset szó szerint sokkolta a közvéleményt. Fiala saját online műsorában – állítása szerint „önvallomásos gesztusként” – bemutatta, ahogy apja urnáját fúróval kinyitja, majd a szétszóródó hamvakat porszívóval gyűjti össze.

Az eseményt élőben közvetítették a YouTube-on, a nézők pedig percek alatt elárasztották a chatet döbbent és felháborodott üzenetekkel.

Fiala utólag azt mondta: „Ez az én gyászom, az én valóságom, és nem vagyok hajlandó elrejteni.”

Csakhogy a közönség jelentős része nem empátiát, hanem ízléstelenséget és önmutogatást látott a gesztusban. A történet után Fiala napokra eltűnt a nyilvánosságból, majd visszatérésekor így reagált:

Aki nem érti, annak nem is nekem kell magyarázni.

Élő adásban zsidózta le Bodolai Lászlót

Fiala János még 2020-ban az ATV-n élőben sugárzott Civil a pályán című műsorban tett oda nem illő, kontextuson kívüli megjegyzéseket Bodolai Lászlóról, az Index.hu Zrt. akkori elnökéről. Az adás egyik meghívott vendége Zamecsnik Péter sztárügyvéd az Indexben történt tömeges felmondások kapcsán beszélt arról, hogy személyesen is ismeri Bodolai Lászlót, mint ügyvédkollégát.

Ehhez Fiala János úgy kapcsolódott, hogy kijelentette: