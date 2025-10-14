Van még tovább, szocialisták? – 36 éves az MSZP

Az MSZP történetének harminchat esztendejére ráolvadt a felelőtlen gazdaságpolitika és az ország érdekeivel szembeni bűnök árnya. 2018-ban a párt Hajdú-Bihar megyei választmánya így vallott az akkori országgyűlési választásról szóló állásfoglalásában: „Az MSZP ma egy értékek, saját történet nélküli párt. Nincs válaszunk arra, hogy mit is jelent a XXI. században a baloldaliság, a szociáldemokrácia. Nincsenek hívószavaink, üzeneteink.” Sokatmondó látlelet. De hogy jutott idáig a párt?

Horn Gyula tette kormányzó párttá az MSZP-t (Forrás: Origo)





Kommunista örökségből fakad az MSZP története

A 33 évet megélt MSZMP (elődje, az MSZDP nyolc évet volt színen) 1989-ben feloszlatta önmagát, és Magyar Szocialista Párt (MSZP) néven alakult újjá úgy, hogy vezető politikusai szinte ugyanazok maradtak, de az irányelvek megváltoztak. A Nyers Rezső vezetésével létrehozott MSZP nem szakadt el teljesen az MSZMP-től, és a mai napig azonosítható a Kádár-rendszer örökségével.

Az új párt a még valódi kontroll nélküli kormányzat, a Németh-kormány támogatását maga mögött tudva készülhetett az 1990-es, első szabad parlamenti választásra. Bár ezen nem szerepeltek jól (kilenc százalékot kaptak), a vezetés higgadtan fogadta az eredményt. Szakértők szerint pontosan tudhatták azt is, hogy szerteágazó kapcsolati és vagyoni hálózatuk óriási megtartóerővel bír, ezáltal soraikat rendezve készülhettek az ellenzéki szerepre, amely az említett politikai és gazdasági tőkével 1994-ben választási győzelemhez segítette a pártot.