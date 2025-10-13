Orbán ViktorDonald TrumpBékecsúcs

Így fogadta Donald Trump Orbán Viktort + videó

A magyar miniszterelnök és az amerikai elnök a békecsúcs előtt találkoztak.

Magyar Nemzet
2025. 10. 13. 19:00
Donald Trump és Orbán Viktor Fotó: EVAN VUCCI Forrás: POOL
„Viktor!” — így fogadta Orbán Viktort Donald Trump a Békecsúcson!” – írta közösségi oldalán megosztott videójához Deák Dániel.

Amint arról korábban beszámoltunk, Abdel-Fattáh esz-Szíszi egyiptomi államfő és Donald Trump amerikai elnök vezeti az egyiptomi Sarm-es-Sejkben tartandó békekonferenciát. Az eseményen több mint húsz ország vezetője, köztük Orbán Viktor is részt vesz.

Borítókép: Orbán Viktor és Donald Trump (Fotó: AFP)

