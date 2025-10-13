„Viktor!” — így fogadta Orbán Viktort Donald Trump a Békecsúcson!” – írta közösségi oldalán megosztott videójához Deák Dániel.
Így fogadta Donald Trump Orbán Viktort + videó
A magyar miniszterelnök és az amerikai elnök a békecsúcs előtt találkoztak.
Amint arról korábban beszámoltunk, Abdel-Fattáh esz-Szíszi egyiptomi államfő és Donald Trump amerikai elnök vezeti az egyiptomi Sarm-es-Sejkben tartandó békekonferenciát. Az eseményen több mint húsz ország vezetője, köztük Orbán Viktor is részt vesz.
Borítókép: Orbán Viktor és Donald Trump (Fotó: AFP)
Orbán Viktor: Trump elnök megcsinálta!
Most Európán a sor – írta közösségi oldalán közzétett bejegyzésében a miniszterelnök.
Donald Trump: Viktor egy nagyszerű ember
Donald Trump Orbán Viktort méltatta a Sarm es-Sejk-i Békecsúcson.
Nyolcéves gyermeket lőtt hason a nevelőapja, a rendőrség nyomoz
A fegyvert lefoglalták.
Orbán Viktor: Gyülekező
A miniszterelnök közösségi oldalán osztott meg videót az egyiptomi békecsúcs helyszínéről.
