Gyülekeznek Magyar Péter körül a bukott baloldal sötét politikusai

Úgy tűnik, hogy a Tisza Párt körül lassan kirajzolódik az a kör, amely a rendszerváltás utáni évtizedekben egyszer már csúfosan megbukott. Az egykori SZDSZ és az MSZP kulcsfigurái rendre megjelennek Magyar Péter pártja körül, mintha csak a múlt politikai szereplői szeretnének újra talajt fogni.

Gábor Márton
2025. 10. 03. 5:41
Látványosan körvonalazódik, kikből is áll a Tisza Párt mögött felsorakozó holdudvar: egyre több régi baloldali és egykori SZDSZ-es politikus, közgazdász és tanácsadó jelenik meg Magyar Péter körül. A szereplők névsora világosan mutatja, hogy a „megújulás” jelszavával induló párt valójában a múltban már megbukott figurákat gyűjti maga köré.

Az SZDSZ visszatérő arcai

A rendszerváltás utáni évek sokat kritizált, majd a politikából eltűnt alakjai most újra reflektorfénybe kerülnek. Magyar Bálint, az SZDSZ korábbi elnöke és oktatási minisztere rendszeres vendég a Tisza-szigetek rendezvényein, közösségimédia-oldalán pedig rendre kiáll Magyar Péter mellett. A balliberális politikus az elmúlt időszakban előszeretettel osztott meg tartalmakat a Szőlő utcai álhírbotrány kapcsán is. 

2015.12.15. Magyar Bálint Fotó: Móricz-Sabján Simon
Magyar Bálint Fotó: Móricz-Sabján Simon

Emlékezetes, Magyar Bálint volt az, aki a 2000-es években a sok vitát kiváltó, kudarcos oktatási reformokat végigvitte. Ma újra a közéletben próbál irányt mutatni, ezúttal Magyar Péter mögött.

Nem maradt távol Kuncze Gábor sem, aki a Horn-kormány idején belügyminiszterként, majd az SZDSZ elnökeként vált ismertté. Ő nyilvánosan méltatta Magyar Pétert, és a Tiszát olyan erőként jellemezte a Klubrádió műsorában, amely „esélyt adhat a változásra”. Kuncze emellett fantasztikus dolognak nevezte Magyar Péter 2024 márciusa óta tartó politikai pályáját. 

Budapest, 2016. május 27. Kuncze Gábor, a Szabad Demokraták Szövetségének (SZDSZ) volt elnöke, volt belügyminiszter az Egy európai plebejus - Göncz Árpád címû budapesti konferencián 2016. május 27-én. MTI Fotó: Marjai János
Kuncze Gábor Fotó: MTI/Marjai János/MTI Fotószerkesztőség

Szintén a Tisza környékén bukkant fel Demszky Gábor, Budapest hajdani főpolgármestere, akinek húszéves városvezetése után a főváros állapota sokáig szimbóluma volt a baloldali kudarcoknak.

Demszky nemrég azt állította, Magyar Péter az egyetlen esély a változásra, majd pedig hátat fordítva az egykori szövetségeseinek, veszélyesnek nevezte Gyurcsány Ferencet. 

Budapest, 2017. február 13. Demszky Gábor volt fõpolgármester a Budai Liberális Klub Alapítvány rendezvényén, amelyet az Európai Csalás Elleni Hivatalnak (OLAF) a budapesti 4-es metró beruházásáról szóló jelentésérõl tartottak Budapesten 2017. február 13-án. MTI Fotó: Kovács Tamás
Demszky Gábor Fotó: MTI/Kovács Tamás/MTI Fotószerkesztőség

A liberális holdudvar szellemi háttéremberei közül Horn Gábor és Haraszti Miklós is nyíltan kiálltak Magyar mellett, jelezve, hogy az egykori SZDSZ-es elit nagy része újra szervezkedik – ezúttal a Tisza zászlaja alatt. Horn Gábor a Republikon Intézet vezetőjeként ugyanis csatlakozott a baloldali közvélemény-kutatók manipulációs kerekasztalához, amely rendre olyan közvélemény-kutatásokat közöl, amelyekben hatalmas előnyt mérnek Magyar Péternek és pártjának. 

Az elérhető NGO-kifizetési adatok alapján az is látszik, hogy a Republikon Intézet mögött álló Republikon Tudományos, Oktatási és Kutatási Alapítvány 2015 és 2024 között összesen 1,3 millió euró, azaz mintegy 520 millió forint támogatást kapott az Európai Bizottságtól különböző projektekre. 

A külföldi források összértéke mellett az is figyelemre méltó, hogy hogyan aránylanak egymáshoz egy adott évben az egykori SZDSZ-es Horn Gábor kuratóriumi elnökletével működő alapítvány kül- és belföldi bevételei. 

A legfrissebb, 2024-es évről szóló beszámolójuk szerint például több mint 104 millió forint bevételük volt, amelyből több mint 60 millió forintnak megfelelő euró érkezett az Európai Bizottságtól. Ez a teljes bevételük több mint 57 százaléka, vagyis a Republikon Alapítvány a múlt évben túlnyomórészt brüsszeli pénzből működött.

Haraszti Miklós pedig a Klubrádió műsorában rendszeresen Magyar Péter kétharmados győzelméről, a NER lebontásáról értekezik. Haraszti ugyanis már-már megszállottan azt állítja, Magyar Péternek kétharmaddal kell győzedelmeskednie jövőre. Haraszti Miklós egy idei áprilisi interjúban állt ki amellett, hogy Magyar Péter demokrataként válthatja le Orbán Viktort, míg a pedofíliát mentegető SZDSZ-alapító, Kőszeg Ferenc úgy beszélt Magyar Péterről a HVG-nek, mintha már szinte biztos lenne a Tisza Párt 2026-os győzelme.

Szent-Iványi István volt EP-képviselő a Szabad Európa podcastműsorában dicsérte a Tisza Párt elnökének fellépését. Nagyon ügyes húzásnak nevezte azt, hogy Magyar az Európai Parlament októberi ülésén odalépett a helyén ülő Orbán Viktorhoz és kezet nyújtott neki. Szent-Iványi szerint abban a közegben a miniszterelnök nem engedhette meg magának, hogy ne viszonozza, de itthon nem nyújtott volna kezet Magyarnak. Sőt még azt is hozzáfűzte, hogy ez a kézfogás lovagias gesztus volt Magyar Péter részéről.

Petschnig Mária Zita közgazdász Forrás: Facebook

A közgazdasági szférából Petschnig Mária Zita került elő, aki rendszeresen fellép  a Tisza-szigetek eseményein a Tisza Párt programírójaként. A balliberális közgazdász támadta az anyák adómentességét és a 13. havi nyugdíj bevezetését is. Emellett a Tiszával szorosan együtt dolgozó Petschnig Mária Zita közgazdász volt az, aki egy Tisza-sziget eseményen kijelentette, aki áfát akar csökkenteni, az egyúttal adót akar emelni.

Az MSZP régi motorosai is megjelentek

A baloldali holdudvarból sem hiányoznak a visszatérők. Bárándy Péter, a Medgyessy-kormány igazságügyi minisztere a hírek szerint jogi tanácsadóként kapcsolódhat a Tisza Párt munkájához, emellett pedig 2024-ben Magyar Péter jogi képviselője is volt a Központi Nyomozó Főügyészségen. A gazdaságpolitikai vonalon Surányi György neve merült fel. A baloldalhoz kötődő és most Magyar Péter tanácsadójaként tevékenykedő korábbi jegybankelnök nemrég fenntarthatatlannak nevezte az édesanyák adókedvezményét.

Budapest, 2015. november 27. Banai Péter Benõ, a Nemzetgazdasági Minisztérium államháztartásért felelõs államtitkára (b) és Surányi György, a Magyar Nemzeti Bank korábbi elnöke a HBLF (Hungarian Business Leaders Forum) XVII. Pénzügyi Csúcstalálkozóján a fõvárosi Kempinski Hotel Corvinusban 2015. november 27-én. MTI Fotó: Soós Lajos
Surányi György volt jegybankelnök Fotó: MTI/Soós Lajos

Attól, hogy a kismamák… az édesanyák adóvisszatérítést kapnak, attól nem fogunk több terméket exportálni, viszont importálni többet fogunk. Tehát romlani fog a nettó export. Úgyhogy amennyivel nő a gazdaság a fogyasztás élénkülése miatt, annak egy jelentős részét erodálja, elviszi a nettó export romlása

 – fogalmazott Surányi György egy rákosmentei fórumon, ahol 

Magyar Péter újdonsült tanácsadója arról beszélt, a gyermekek után járó adókedvezményen változtatni kell.

Surányi György a Rákosmenti Tisza-szigetek előadásán arról is beszélt, hogy 

a rezsicsökkentést előbb-utóbb meg szeretné kérdőjelezni, hozzátéve, hogy az egy egészen durva dolog.

Surányi összesen – beleértve a közönség kérdéseit és az arra adott válaszokat – több mint két és fél óra hosszan beszélt a Rákosmenti Tisza-szigetek rendezvényén, és nem a rezsicsökkentés az egyetlen olyan forró téma, amire rátért, az is kiderült, a közgazdász az anyák szja-mentességét is megszüntetné.

Az MSZP korábbi vezetői közül Lendvai Ildikó, a szocialisták egykori frakcióvezetője volt az, aki kijelentette: jobb híján a Tiszára fog szavazni 2026-ban. Lendvai februárban azt állította, Magyar Péter a megoldás. Az MSZP korábbi elnöke úgy fogalmazott, hogy sosem volt még ekkora esély a kormányváltásra, mint most, de okosan kell felmérni az eszközöket, a kis pártok pedig akár bűnbakjai is lehetnek annak, ha nem sikerül.

20200303 Debrecen Fotó: Molnár Péter MP Hajdó-Bihari Napló Magyar Szociális Párt (MSZP) sajtótájékoztatója. képen: Lendvai Ildikó országgyűlési képviselő
Fotó: Hajdó-Bihari Napló/Molnár Péter

Nemcsak a politikusok, hanem a baloldali értelmiség és a hozzájuk kötődő intézetek is sorra jeleznek lojalitást. Hann Endre, a Medián közvélemény-kutató intézet vezetője a közvélemény formálásában vesz részt, posztjaiban és megszólalásaiban rendre pozitívan tünteti fel Magyar Pétert. Emellett pedig Hann Endre a Medián vezetőjeként rendszeresen olyan kutatásokat tesz közzé, amely a Tisza Párt előnyét mutatják.

A Tisza Párt önmagát ugyan új erőként mutatja be, Magyar Péter pedig a politikai megújulás ígéretével lépett színre. A nevek listája azonban mást mutat: ugyanazok a szereplők sorakoznak mögötte, akik az SZDSZ és az MSZP időszakában már egyszer bizonyítottak – a magyar választók szemében inkább kudarcosan.

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt vezetője (Fotó: AFP)

