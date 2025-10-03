Gyülekeznek Magyar Péter körül a bukott baloldal sötét politikusai

Látványosan körvonalazódik, kikből is áll a Tisza Párt mögött felsorakozó holdudvar: egyre több régi baloldali és egykori SZDSZ-es politikus, közgazdász és tanácsadó jelenik meg Magyar Péter körül. A szereplők névsora világosan mutatja, hogy a „megújulás” jelszavával induló párt valójában a múltban már megbukott figurákat gyűjti maga köré.

Az SZDSZ visszatérő arcai

A rendszerváltás utáni évek sokat kritizált, majd a politikából eltűnt alakjai most újra reflektorfénybe kerülnek. Magyar Bálint, az SZDSZ korábbi elnöke és oktatási minisztere rendszeres vendég a Tisza-szigetek rendezvényein, közösségimédia-oldalán pedig rendre kiáll Magyar Péter mellett. A balliberális politikus az elmúlt időszakban előszeretettel osztott meg tartalmakat a Szőlő utcai álhírbotrány kapcsán is.

Magyar Bálint Fotó: Móricz-Sabján Simon

Emlékezetes, Magyar Bálint volt az, aki a 2000-es években a sok vitát kiváltó, kudarcos oktatási reformokat végigvitte. Ma újra a közéletben próbál irányt mutatni, ezúttal Magyar Péter mögött.

Nem maradt távol Kuncze Gábor sem, aki a Horn-kormány idején belügyminiszterként, majd az SZDSZ elnökeként vált ismertté. Ő nyilvánosan méltatta Magyar Pétert, és a Tiszát olyan erőként jellemezte a Klubrádió műsorában, amely „esélyt adhat a változásra”. Kuncze emellett fantasztikus dolognak nevezte Magyar Péter 2024 márciusa óta tartó politikai pályáját.

Kuncze Gábor Fotó: MTI/Marjai János/MTI Fotószerkesztőség

Szintén a Tisza környékén bukkant fel Demszky Gábor, Budapest hajdani főpolgármestere, akinek húszéves városvezetése után a főváros állapota sokáig szimbóluma volt a baloldali kudarcoknak.

Demszky nemrég azt állította, Magyar Péter az egyetlen esély a változásra, majd pedig hátat fordítva az egykori szövetségeseinek, veszélyesnek nevezte Gyurcsány Ferencet.

Demszky Gábor Fotó: MTI/Kovács Tamás/MTI Fotószerkesztőség

A liberális holdudvar szellemi háttéremberei közül Horn Gábor és Haraszti Miklós is nyíltan kiálltak Magyar mellett, jelezve, hogy az egykori SZDSZ-es elit nagy része újra szervezkedik – ezúttal a Tisza zászlaja alatt. Horn Gábor a Republikon Intézet vezetőjeként ugyanis csatlakozott a baloldali közvélemény-kutatók manipulációs kerekasztalához, amely rendre olyan közvélemény-kutatásokat közöl, amelyekben hatalmas előnyt mérnek Magyar Péternek és pártjának.