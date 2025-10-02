Otthon start – megállhat-e a belső kerületek népességcsökkenése?

A vármegyék közti vándorlások statisztikája mellett a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) a közelmúltban frissítette a Budapesten belüli költözések statisztikáját is. A 2024-es adatok szerint tavaly majdnem 58 ezren költöztek el a fővároson belül másik kerületbe, vagy az adott kerületen belül. Ezzel hosszú évek csökkenő tendenciája tört meg, majdnem 15 százalékkal élénkült a belső vándorlás a fővárosban 2023-hoz képest. A fővároson belüli költözés természetesen most sem egyformán érintette az egyes kerületeket, a legfontosabb tapasztalat, hogy 2024-ben is a belvárosból kifelé törekedtek elsősorban az emberek.

Lassan, de összességében tovább fogyott a belső kerületek lakossága, és nehezítő tényező az is, hogy ott kevés az Otthon start feltételeinek megfelelő lakás (Fotó: Ladóczki Balázs)

Tavaly a huszonhárom budapesti kerületből kilenc olyan volt, ahol csökkent a lakosságszám a fővároson belüli költözések eredményeként, a fennmaradó 14-ben nőtt. Összességében a statisztikai hivatal adatai szerint a 2023-as 28.350-nél mintegy négyezerrel többen változtattak állandó lakóhelyet a kerületek között, további 25.256 ember pedig az adott kerületen belül költözött. Így az egy évvel korábbi 51 ezerrel szemben majdnem 58 ezren „mozdultak meg” a városon belül.

A legtöbben, majdnem pont háromezren a XIII. kerületbe költöztek be, de közel ugyanannyian el is hagyták a kerületet. Így Angyalföld népessége 29 fővel fogyott a városon belüli vándorlások eredményeként. Hasonló volt a helyzet a XIV. kerületben is, ahová szinte pontosan ugyanannyian költöztek be, mint ahányan onnan más kerületbe. Így végül Zugló lakosságszáma emelkedett 12 fővel a vándorlás eredményeként. Látványosabb volt a változás a XI. kerületben, ahová több mint 300-zal többen költöztek, mint ahányan onnan elmozdultak. Az mindenesetre látszik, hogy továbbra is ez a három kerület a legnépszerűbb a fővároson belül a vándorlást tekintve.

Ha csak a Budapesten belüli vándorlást vesszük alapul, akkor a legnagyobb mértékben, 586 fővel a IX. kerület népességszáma csökkent, utána következett 574-gyel a VII. kerület, majd Józsefváros 417 fős visszaesése. Rajtuk kívül a VI., a X. és az V. kerületek tudtak még érdemi – száz fő feletti – negatív vándorlási egyenleget produkálni.

A legnagyobb számban ugyanakkor, 342 fővel a XVII. kerület népessége nőtt a vándorlás miatt,

de 300 felett volt a már említett XI. kerület egyenlege, míg a XXII. kerületbe 296-tal többen költöztek, mint amennyien onnan el.