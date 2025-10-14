Rendkívüli

Bedarálná az ingyenes egészségügyet, elvenné az orvosok béremelését – erősen kezdett Magyar Péter új egészségügyi tanácsadója

Windows 10EGTDefenderrendszerterméktámogatásfrissítésMicrosoftWindows 11vírusvédelem

Ma véget ért a Windows 10 támogatása: mit tehet a hazai felhasználó?

Leírjuk, mit kell tenni, hogy mégis ingyen megvédhessük a számítógépünket.

Bíró Zoltán István
2025. 10. 14. 13:54
Forrás: Shutterstock
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Mától, október 14-től a Microsoft nem nyújt többé ingyenes biztonsági frissítéseket, hibajavításokat, technikai támogatást a Windows 10-es operációs rendszerhez. Ez riasztóan hangozhat – különösen, hogy a StatCounter Global Stats adatai szerint a világon több százmillió (az összes felhasználó 40 százaléka), Magyarországon pedig több millió (61 százalék) még mindig Windows 10-et használ.

Ne essünk pánikba: számítógépünk nem fog leállni, ha nem frissítjük Windows 11-re – bár a Microsoft minden bizonnyal jobban örülne, ha ezt megtennénk.

Szóval, mi történik most?

Továbbra is használható a Windows 10, de a kumulatív frissítések (csomagban érkező korábbi és új biztonsági, valamint hibajavítások) leállásával a PC-nk fokozatosan egyre sebezhetőbbé válik. Új foltozások nélkül hekerek kihasználhatják a javítatlan biztonsági réseket, veszélyeztetve ezzel az adatainkat, amikor az interneten böngészünk, elolvassuk az e-mailjeinket vagy online banki ügyeket intézünk.

Igaz, a beépített Microsoft Defender Antivirus 2028-ig továbbra is hozzájut a vírusdefiníciós frissítésekhez, ami azért csekélyke védelmet nyújt. Maga az operációs rendszer azonban nem kap kritikus biztonsági javításokat, ami azt jelenti, hogy a Defender önmagában messze nem lesz elegendő az eszköz biztonságának megőrzéséhez.

És van még egy probléma: a kompatibilitás. Ahogy a fejlesztők egyre inkább csakis a Windows 11-re koncentrálnak, a régebbi alkalmazások, szoftverek és weboldalak egyre gyakrabban nem fognak zökkenőmentesen futni Windows 10-en. Végül is, a Windows 10 már egy évtizedes, a számítástechnikában igencsak elaggottnak számító rendszer.

Jó hír a hazai felhasználóknak

Az utóbbi hetekben sokszor változtak a támogatás megszüntetésével kapcsolatos információk, de a zavaros helyzet mára áttekinthetőbbé vált és kedvezően alakult az Európai Gazdasági Térség (EGT), – ahová Magyarország is tartozik – magán fogyasztói számára. Összefoglalóan:

Bár a Windows 10 hivatalos, ingyenes terméktámogatása megszűnt, végül is az Euroconsumers fogyasztóvédelmi szervezetek nyomására az EGT-ben élő Windows 10-felhasználóknak (magánszemélyeknek, szervezetek nem jogosultak) még egy évig, 2026. október 13-ig nem kell fizetniük a kiterjesztett biztonsági frissítésekért (Extended Security Updates – ESU).

Van azonban egy fontos feltétele a kiterjesztett ingyenességnek:

legalább 60 naponként be kell jelentkezni a PC-n a Microsoft-fiókunkkal és nem szabad teljesen kijelentkezni a frissítések fogadásához.

Aki 60 napig nem jelentkezik be, annak a frissítések felfüggesztődnek.

Minden egyéb kötelezettséget eltöröltek az EGT-felhasználóknak, amivel eddig ijesztgetett a Microsoft: nem kell engedélyezni a Windows Backupot, nem szükséges felhőbe szinkronizálni, eltekintettek a Microsoft Rewards pontoktól – amely feladatok nagy része az átlagfelhasználónak úgyis csak érthetetlen és betarthatatlan nyűg lett volna.

Milyen konkrét lépésekre van szükség?

Hogy a hazai Windows 10-felhasználó biztosan megkapja az ingyenes kiterjesztett biztonsági frissítéseket 2026. október 13-ig, kövesse az alábbi lépéseket (a várhatóan ma megjelenő opció némelyik elnevezése még nem egyértelmű):

1. Ellenőrizze a Windows verziót: győződjön meg róla, hogy a legújabb Windows 10 22H2-es verzió fut a gépén.

2. Lépjen be a Gépházba: navigáljon a Beállítások (Gépház) > Frissítés és biztonság > Windows Update menüponthoz.

3. Frissítés: a bal oldali menüben kattintson a Windows Update-re, keresse meg a regisztrációs felületet.

4. Regisztráció: a Windows 10 támogatásának végéről szóló hivatkozásnál kattintson a Regisztráció most (vagy hasonló) gombra.

5. Fiók: ha a rendszer kéri, jelentkezzen be a Microsoft-fiókjával. Kövesse a varázsló utasításait.

6. Befejezés: kattintson a Regisztrál vagy Kész gombra. Ezzel az eszköze jogosulttá válik a kiterjesztett, 2026. október 13-ig tartó biztonsági frissítésekre.

Maradjon bejelentkezve! Hogy érkezzenek frissítések, ne lépjen ki a Microsoft-fiókjából és ne feledje a 60 napos szabályt.

Aki a minimumnál többet akar

A Windows 10 védelmét (de a Windows 11-ét is) nagyban megerősíthetjük egy jó minőségű, harmadik féltől származó fizetős vírusvédelmi szoftver használatával. Ezek nem csupán az ismert kártevőket azonosítják, hanem sokkal komplexebb és proaktívabb védelmi vonalat képeznek. Speciális, viselkedésalapú elemzést használnak, ami azt jelenti, hogy még az olyan soha nem látott (zero-day) támadásokat is képesek felismerni és blokkolni, amelyek az alapvető biztonsági eszközök szűrőjén átcsúszhatnak.

A kiterjesztett biztonsági funkciók elengedhetetlenek a mindennapi biztonságos internethasználathoz. Ide tartozik például a fejlett adathalászat elleni védelem, amely blokkolja a bankszámlánk vagy jelszavaink megszerzésére irányuló hamis weboldalakat, valamint a webkamera-védelem, amely megakadályozza az illetéktelen kémkedést.

Mit ajánlanak a független tesztelő oldalak?

Az idei tesztek és szakmai értékelések alapján – beleértve a független AV-TEST és AV-Comparatives labor legújabb eredményeit –, a leginkább ajánlott vírusvédelmi szoftverek közé tartozik a Bitdefender Total Security Antivirus Plus, a Norton 360, valamint a McAfee Total Protection Plus Premium. A számos hazai felhasználó által kedvelt ESET Antivírus szintén kiváló eredményeket ért el a teszteken.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bánó Attila
idezojelekháború

Brüsszelben százmilliókra zúdítanák rá a háborút

Bánó Attila avatarja

Ursula von der Leyent és az unió országainak háborúpárti vezetőit nem érdeklik a választópolgárok.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.