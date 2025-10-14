Ma véget ért a Windows 10 támogatása: mit tehet a hazai felhasználó?

Mától, október 14-től a Microsoft nem nyújt többé ingyenes biztonsági frissítéseket, hibajavításokat, technikai támogatást a Windows 10-es operációs rendszerhez. Ez riasztóan hangozhat – különösen, hogy a StatCounter Global Stats adatai szerint a világon több százmillió (az összes felhasználó 40 százaléka), Magyarországon pedig több millió (61 százalék) még mindig Windows 10-et használ.

Ne essünk pánikba: számítógépünk nem fog leállni, ha nem frissítjük Windows 11-re – bár a Microsoft minden bizonnyal jobban örülne, ha ezt megtennénk.

Szóval, mi történik most?

Továbbra is használható a Windows 10, de a kumulatív frissítések (csomagban érkező korábbi és új biztonsági, valamint hibajavítások) leállásával a PC-nk fokozatosan egyre sebezhetőbbé válik. Új foltozások nélkül hekerek kihasználhatják a javítatlan biztonsági réseket, veszélyeztetve ezzel az adatainkat, amikor az interneten böngészünk, elolvassuk az e-mailjeinket vagy online banki ügyeket intézünk.

Igaz, a beépített Microsoft Defender Antivirus 2028-ig továbbra is hozzájut a vírusdefiníciós frissítésekhez, ami azért csekélyke védelmet nyújt. Maga az operációs rendszer azonban nem kap kritikus biztonsági javításokat, ami azt jelenti, hogy a Defender önmagában messze nem lesz elegendő az eszköz biztonságának megőrzéséhez.

És van még egy probléma: a kompatibilitás. Ahogy a fejlesztők egyre inkább csakis a Windows 11-re koncentrálnak, a régebbi alkalmazások, szoftverek és weboldalak egyre gyakrabban nem fognak zökkenőmentesen futni Windows 10-en. Végül is, a Windows 10 már egy évtizedes, a számítástechnikában igencsak elaggottnak számító rendszer.

Jó hír a hazai felhasználóknak

Az utóbbi hetekben sokszor változtak a támogatás megszüntetésével kapcsolatos információk, de a zavaros helyzet mára áttekinthetőbbé vált és kedvezően alakult az Európai Gazdasági Térség (EGT), – ahová Magyarország is tartozik – magán fogyasztói számára. Összefoglalóan:

Bár a Windows 10 hivatalos, ingyenes terméktámogatása megszűnt, végül is az Euroconsumers fogyasztóvédelmi szervezetek nyomására az EGT-ben élő Windows 10-felhasználóknak (magánszemélyeknek, szervezetek nem jogosultak) még egy évig, 2026. október 13-ig nem kell fizetniük a kiterjesztett biztonsági frissítésekért (Extended Security Updates – ESU).