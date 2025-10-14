Meghalt a tornász, aki egy olimpián nyolcszor állhatott fel a dobogóra

Hatvannyolc éves korában meghalt a legendás sportoló. Alekszandr Gyityatyin már az 1976-os ötkarikás játékokon is nyert két ezüstérmet, négy évvel később azonban olyan teljesítményt nyújtott, amelyet azóta sem tudtak megismételni a sportágában.

Alekszandr Gyityatyin 1957–2025 (Fotó: AFP)

Máig Alekszandr Gyityatyin az egyetlen

A szentpétervári születésű, szovjet színekben indult versenyző a több ország bojkottjáról is emlékezetes olimpián, 1980-ban, Moszkvában minden szeren, valamint egyéni összetettben és csapatban is szerzett érmet, három arannyal, négy ezüsttel és egy bronzzal járult hozzá a Szovjetunió tornászai által gyűjtött 14 medálhoz. A 45 évvel ezelőtti eredménysor „halhatatlanná” tette Gyityatyint, ugyanis máig ő az egyetlen tornász a történelemben, aki nyolcszor állhatott dobogóra egyetlen olimpián.

Alekszandr Gyityatyin az olimpiákon elért eredményei mellett hét világbajnoki és négy Európa-bajnoki címet is begyűjtött, 2004-ben beválasztották a sportág nemzetközi hírességeinek csarnokába. Sportpályafutása egy sérülés miatt Moszkva után lezárult, de később edzőként, majd 2002-től a szentpétervári Herzen Állami Pedagógiai Egyetem torna tanszékének vezetőjeként tevékenykedett.