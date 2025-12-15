Megváltoztatta a modern labdarúgást, de máig átkozza magát a tettéért

Ma van a harmincadik évfordulója annak a bírósági döntésnek, amely lehetővé tette, hogy a szerződésük lejártával a labdarúgók átigazolási díj nélkül válthassanak klubot. Az Origo megírta, hogy egy bizonyos belga középpályás, Jean-Marc Bosman 1990-ben, 25 éves korában a belga RFC Liége csapatától a szerződése lejártával – amit nem akart meghosszabbítani –, átigazolt volna a francia másodosztályú Dunkerque gárdájához, amely minden szempontból jobb szerződést ajánlott neki. Azonban a belga klub olyan mértékű átigazolási díjat kért Bosman játékjogáért, amit a franciák nem akartak kifizetni. És ekkor a játékos a bírósághoz fordult…

Jean-Marc Bosman és ügyvédjei, akik az 1995. december 15-i ítéletet követően még boldogan mosolyogtak (Fotó: Imago Images)

Bosman karrierje ráment a pereskedésre, az Európai Bíróság döntése átformálta a labdarúgást

A belga középpályás nem tudott eligazolni, és kénytelen volt a Liége-ben maradni, ahol mintegy 75 százalékkal csökkentették a fizetését. Bosman és ügyvédjei beperelték a Belga Labdarúgó-szövetséget, az RFC Liége csapatát és az UEFA-t, arra hivatkozva, hogy az 1957-es római szerződés garantálja a munkaerő szabad mozgását az Európai Közösségen belül. Az öt évig tartó jogi küzdelem alatt a játékos karrierje teljesen kisiklott, ráadásul a belga szövetség eltiltotta, és csak alacsonyabb osztályú klubokban jutott játéklehetőséghez.

Maga a pereskedés 1995. december 15-én zárult le, alapjaiban változtatta meg a modern futballt, és Bosman nevét halhatatlanná tette. Az Európai Bíróság C–415/93 számú határozata ugyanis kimondta, a labdarúgókra ugyanúgy érvényes az Európai Unió alapokmányának 48. cikkelye a szabad munkavállalásról, mint a civilekre. Ez pedig azt jelentette, hogy a szerződése lejártát követően az unión belüli tagország állampolgára szabadon igazolhat az EU bármelyik tagországának bajnokságába, nem kell érte átigazolási díjat fizetni, ráadásul külföldinek sem számít az adott csapatnál.

Innentől kezdve elkezdődött az a folyamat, amely elvezetett odáig, hogy egy csapatban egyszerre akár tizenegy különböző nemzetiségű játékos is a pályára léphet – erre először 1999-ben került sor, amikor a Chelsea csapatában egy angol játékos sem volt a kezdőben a Southampton ellen –, amennyiben megfelelnek a Bosman-szabály előírásainak.