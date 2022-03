Munkát biztosítanak az ukrajnai menekülteknek Erdélyben

Romániában az önkormányaztok, illetve a munkaerő-elosztó ügynökségek igyekeznek segíteni az Ukrajnából érkezők foglalkoztatásában. Egy Marosvásárhely közvetlen közelében működő cég például néhány nappal ezelőtt harminc menedékkérőnek ajánlott munkalehetőséget, szakképzetlen munkásokként alkalmazva őket gépalkatrészek szét- és összeszerelésére. A Székelyhon portál beszámolója szerint több marosvásárhelyi szépségszalon is munkaerőre vár, de magánszemélyek is jelezték, hogy igénybe szeretnék venni az Ukrajnából menekültek szolgáltatásait. Vidéki vállalkozók mezőgazdasági munkát ajánlottak fel nekik, többen lakást is biztosítva a munka mellé. Allen Coliban brassói polgármester bejelentette: Brassó megye kétezer állással várja a menekülteket.

A World Vision nemzetközi segélyszervezet romániai irodája úgy látja, az Ukrajnából érkezők közül egyre kevesebben engedhetik meg maguknak a továbbutazást, így emelkedni fog azoknak a száma, akik közép- és hosszú távon terveznek jövőt Romániában.

A Főtér erdélyi portál által idézett szervezet becslései szerint az országba érkező menekültek mintegy húsz százaléka maradni fog, ezért fel kell készülni a román társadalomba való integrálásukra. A szervezet kétszázezer menekült beilleszkedését fogja segíteni egy átfogó terv keretében: élelmiszert, higiéniai termékeket kapnak, továbbá a gyerekek fejlődését elősegítő tevékenységeket, pszichológiai tanácsadást is szerveznek nekik.

Borítókép: Ukrajnából elmenekült család tagjai eszik a humanitárius segélyként kapott ételt az ukrán-román határ romániai oldalán Siretben 2022. március 6-án. (Fotó: MTI/EPA/Robert Ghement)