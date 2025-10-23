orkánhidegfrontcsapadék

Megjött Benjamin, és őrjöngeni kezdett

Megérkezett nyugat felől a franciák által elkeresztelt ciklon.

Magyar Nemzet
Forrás: Facebook2025. 10. 23. 16:35
Közeledik a franciák által elnevezett mély ciklon hidegfrontja, amely este már meg is érkezik Magyarországra – írta Facebook-oldalán a Hungaromet Zrt. 
Franciaországban a legerősebb széllökések meghaladják a 120 km/órát, vagyis orkán erejű szélről van szó a térségben. A front sokfelé csapadékot is okozott, a lehullott mennyiség meghaladta a 20 mm-t.

Fotó: Hungaromet Zrt./Facebook

Itthon is számíthatunk csapadékra és feltámadó szélre is. A Hungaromet Zrt. számításai szerint nőtt a várható csapadékmennyiség, különösen az Észak-Dunántúlon, ahol a területi átlagban bőven meghaladhatja a 20 mm-t is az eső mennyisége, de helyenként ennél több is eshet ma éjfélig. Jelentősebb csapadékra az ország többi részén is nagy az esély – írták. 

A front érkezésével együtt feltámad az északnyugatira forduló szél, péntek napközben az ország északkeleti felén többfelé lehetnek erős, viharos lökések.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: Shutterstock)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

