Megjött Benjamin, és őrjöngeni kezdett

Közeledik a franciák által elnevezett mély ciklon hidegfrontja, amely este már meg is érkezik Magyarországra – írta Facebook-oldalán a Hungaromet Zrt.

Franciaországban a legerősebb széllökések meghaladják a 120 km/órát, vagyis orkán erejű szélről van szó a térségben. A front sokfelé csapadékot is okozott, a lehullott mennyiség meghaladta a 20 mm-t.

Fotó: Hungaromet Zrt./Facebook

Itthon is számíthatunk csapadékra és feltámadó szélre is. A Hungaromet Zrt. számításai szerint nőtt a várható csapadékmennyiség, különösen az Észak-Dunántúlon, ahol a területi átlagban bőven meghaladhatja a 20 mm-t is az eső mennyisége, de helyenként ennél több is eshet ma éjfélig. Jelentősebb csapadékra az ország többi részén is nagy az esély – írták.

A front érkezésével együtt feltámad az északnyugatira forduló szél, péntek napközben az ország északkeleti felén többfelé lehetnek erős, viharos lökések.