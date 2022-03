Rekordalacsony volt tavaly a házasságkötések száma Kínában

Rekordalacsony szintre csökkent a házasságkötések száma Kínában 2021-ben, nyolc éve tartó zsugorodást követően, tovább erősítve a lakosság elöregedésével kapcsolatos aggodalmakat. A Global Times kínai lap internetes kiadásában egy vasárnap megjelent cikk szerint tavaly 7,63 millió pár regisztrált házasságkötésre Kína szárazföldi részén. Ez a legalacsonyabb szám azóta, hogy a kínai polgári ügyek minisztériuma 1986-ban elkezdte közzétenni az éves statisztikát. A tavaly házasodók száma 56,6 százaléka volt a 2013-ban házasságkötésre regisztrálók számának. Az adatok azt tükrözik, hogy 2013 óta folyamatosan csökkent a házasodási kedv: a 9 évvel ezelőtti 13,46 millióhoz képest 2019-re a házasságkötések száma 10 millió, 2020-ra pedig 9 millió alá csökkent. Ho Ja-fu, a Global Times által megkérdezett kínai népességkutató elmondta:

a házasságkötések számának visszaesése a születések számának csökkenését eredményezi majd, ugyanis Kínában a legtöbb gyermek házasságon belül születik.

Ho a csökkenő tendenciát részben a fiatalok számának csökkenésével magyarázta, hozzátéve, hogy a házasságra érett korban lévők közül sokan későbbre halasztják házasodási terveiket. A szakértő szerint a kínai nők, oktatási és gazdasági körülményeik fejlődése révén a férfiaknál is kevesebb hajlandóságot mutatnak a házasodásra. A South China Morning Post című hongkongi lap internetes kiadásában, egy vasárnapi cikkben a Global Times által is megkérdezett szakértőt idézve arról írt, hogy a házasságok számának csökkenéséhez a kínai lakossági nemi egyensúlyának felborulása is hozzájárult. Az 1980-as években bevezetett egykepolitika következtében ugyanis a férfiak száma aránytalanul meghaladta a nőkét.

Az 1995 és 2010 között született, 220 millió főt meghaladó generációban például 18,27 millióval több a férfi, mint a nő

– olvasható a cikkben.

A polgári ügyek minisztériuma által közzétett adatok szerint mindazonáltal tavaly markánsan csökkent a válások száma is Kínában. 2021-ben 2,14 millió pár nyújtott be válási kérelmet, míg egy évvel korábban 3,73 millió házasságot bontottak fel. 2020 előtt pedig a válások száma három éven át folyamatosan nőtt. A kínai népességkutató szerint a tavalyi visszaesés annak volt köszönhető, hogy a 2021-ben érvénybe lépő polgári törvénykönyv egy „gondolkodási időszakot” írt elő a válóperek benyújtását követően, lehetővé téve a kérelem visszavonását. A szakértő azonban úgy vélekedett, hogy az intézkedés hatása csupán átmeneti. Ho az adatok tükrében arra számít, hogy Kínában idén csökkenhet a népesség, a halálozások száma meghaladja majd a születésekét.

