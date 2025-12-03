Nyugdíjakkal rulettezne a Tisza Párt: Surányiék tőzsdére vinnék az időskori ellátásokat

Az Ellenpont értesülései alapján a baloldalhoz köthető szakértői kör egy radikális, a jelenlegi rendszert felszámoló nyugdíjreformot készít elő. A tervezet a választásokat követően, 2026. szeptember 1-jével léptetné életbe a változásokat. A koncepció központi eleme, hogy az újonnan belépő munkavállalókat kizárólag kötelező magánnyugdíjpénztári tagságra köteleznék, jövedelmük 10–15 százalékának befizetése mellett. A terhek ezzel nem érnének véget. A dokumentum egy új, 2,5 százalékos szolidaritási járulék bevezetését is tartalmazza, amelyért cserébe azonban nem fogalmaz meg konkrét állami ellentételezést, írja a Világgazdaság.

Kivonnák az államot a nyugdíj mögül

A reform mögötti logika egyértelműen a piaci szereplők térnyerésére épül: a Tisza-csomag szerint hosszú távon vissza kell szorítani az állam felelősségét, és a nyugdíjrendszert egyéni számlákra, illetve piaci befektetésekre kell alapozni. A készítők – köztük Surányi György és Felcsuti Péter – azzal érvelnek, hogy a magánnyugdíjpénztárak vagyonfelhalmozása húsz-harminc éven belül elérheti a GDP negyven-ötven százalékát, ami jelentős forrást biztosítana a hazai tőkepiacnak.

A kritikusok szerint azonban ez a modell nemcsak a jelenlegi, szolidaritáson alapuló állami nyugdíjrendszert számolná fel, hanem teljesen kiszolgáltatná a nyugdíj-megtakarításokat a magánbiztosítók profitéhségének. Felidézik azt is, hogy

Magyarországon már volt kötelező magánnyugdíjrendszer 1998 és 2011 között, amely végül óriási költségvetési hiányt okozott, miközben a vagyonnövekedés jóval elmaradt a várttól.

A tervezet több ponton egybeesik az Európai Bizottság nemrég megjelent javaslataival, amelyek szintén a magánnyugdíjpénztári megtakarítások bővítését ösztönzik. A Tisza környezetéhez köthető szakértők emellett további megszorításokat is felvetettek: felmerült a 13. havi nyugdíj megvágása, a Nők40 kedvezmény eltörlése, valamint egytíz-húsz százalékos nyugdíjadó bevezetése is.

A csomag tehát jelentős szerkezeti fordulatot jelentene:

a jelenlegi társadalombiztosítási nyugdíjrendszer visszaszorítását,

a kockázatok nagy részének az egyénekre hárítását,

miközben hatalmas tőkepiaci üzletet nyitna a magánszereplők előtt.

A vita középpontjában az a kérdés áll, hogy a piaci alapú modell erősíti vagy – ami sokkal valószínűbbnek látszik – épp veszélyezteti a hosszú távú nyugdíjbiztonságot Magyarországon.

