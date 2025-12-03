Rendkívüli

A brüsszeli korrupciós ügyben váratlan lépést tett a rendőrség, erre senki nem számított

Tisza-csomagnyugdíjrendszerreform

Nyugdíjakkal rulettezne a Tisza Párt: Surányiék tőzsdére vinnék az időskori ellátásokat

A baloldali hagyományokat követve a Tisza Párt olyan gazdasági javaslatokkal állt elő, amelyek alapjaiban rengetnék meg a magyar családok és nyugdíjasok biztonságát. A kiszivárgott tervek szerint a magánnyugdíjpénztárak kötelező visszahozatalával és új sápok kivetésével kísérleteznének, a piaci spekulációnak szolgáltatva ki az időskori ellátást. A háttérben felsejlő szakértői gárda és a javaslatok iránya a 2010 előtti, elhibázott gazdaságpolitikát idézi.

Magyar Nemzet
2025. 12. 03. 9:47
Fotó: Csudai Sándor
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az Ellenpont értesülései alapján a baloldalhoz köthető szakértői kör egy radikális, a jelenlegi rendszert felszámoló nyugdíjreformot készít elő. A tervezet a választásokat követően, 2026. szeptember 1-jével léptetné életbe a változásokat. A koncepció központi eleme, hogy az újonnan belépő munkavállalókat kizárólag kötelező magánnyugdíjpénztári tagságra köteleznék, jövedelmük 10–15 százalékának befizetése mellett. A terhek ezzel nem érnének véget. A dokumentum egy új, 2,5 százalékos szolidaritási járulék bevezetését is tartalmazza, amelyért cserébe azonban nem fogalmaz meg konkrét állami ellentételezést, írja a Világgazdaság.

A Tisza Párt úgy játszik a nyugdíjakkal, mintha egy kaszinóban próbálná megjavítani a rulettasztalt kalapáccsal. / Fotó: Világgazdaság
A Tisza Párt úgy játszik a nyugdíjakkal, mintha egy kaszinóban próbálná megjavítani a rulettasztalt kalapáccsal. Fotó: Világgazdaság

Kivonnák az államot a nyugdíj mögül

A reform mögötti logika egyértelműen a piaci szereplők térnyerésére épül: a Tisza-csomag szerint hosszú távon vissza kell szorítani az állam felelősségét, és a nyugdíjrendszert egyéni számlákra, illetve piaci befektetésekre kell alapozni. A készítők – köztük Surányi György és Felcsuti Péter – azzal érvelnek, hogy a magánnyugdíjpénztárak vagyonfelhalmozása húsz-harminc éven belül elérheti a GDP negyven-ötven százalékát, ami jelentős forrást biztosítana a hazai tőkepiacnak.

 

Déja vu a magyar gazdaság pokoltérképén – egyszer már megtörtént, és most újra csörög a régi lánc

A kritikusok szerint azonban ez a modell nemcsak a jelenlegi, szolidaritáson alapuló állami nyugdíjrendszert számolná fel, hanem teljesen kiszolgáltatná a nyugdíj-megtakarításokat a magánbiztosítók profitéhségének. Felidézik azt is, hogy

Magyarországon már volt kötelező magánnyugdíjrendszer 1998 és 2011 között, amely végül óriási költségvetési hiányt okozott, miközben a vagyonnövekedés jóval elmaradt a várttól.

 

Brüsszel csak kóstolgatja, a Tisza Párt már főzi a levet – egy menü, amit senki nem rendelt meg

A tervezet több ponton egybeesik az Európai Bizottság nemrég megjelent javaslataival, amelyek szintén a magánnyugdíjpénztári megtakarítások bővítését ösztönzik. A Tisza környezetéhez köthető szakértők emellett további megszorításokat is felvetettek: felmerült a 13. havi nyugdíj megvágása, a Nők40 kedvezmény eltörlése, valamint egytíz-húsz százalékos nyugdíjadó bevezetése is.

 

A nagy nyugdíjsakkjátszma: kié lesz a tábla, és ki marad a gyalog a végén?

A csomag tehát jelentős szerkezeti fordulatot jelentene:

  • a jelenlegi társadalombiztosítási nyugdíjrendszer visszaszorítását,
  • a kockázatok nagy részének az egyénekre hárítását,
  • miközben hatalmas tőkepiaci üzletet nyitna a magánszereplők előtt.

A vita középpontjában az a kérdés áll, hogy a piaci alapú modell erősíti vagy – ami sokkal valószínűbbnek látszik – épp veszélyezteti a hosszú távú nyugdíjbiztonságot Magyarországon.

Arról, hogy mit gondol Zsigó Róbert a Tisza terveiről, arról itt írtunk korábban.

 

Borítókép: Magyar Péter (Fotó: Csudai Sándor)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekGiret Viktor

Jaj, micsoda skandalum!

Bayer Zsolt avatarja

Őrület mi? A többi európai diplomata és katonai attasé mellett ott volt a magyar – kapaszkodj meg! – katonai attasé is.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.