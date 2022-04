Bírálják Románia „hűvös” viszonyulását Ukrajnához

Magyarországon kívül Románia és Bulgária a legvisszafogottabb európai uniós állam Ukrajna támogatásával kapcsolatban – írja kommentárjában a német Deutsche Welle (DW). A szerző felrója a bukaresti vezetésnek az óvatos magatartást, és felteszi a kérdést: vajon a politikai, gazdasági játszmákban aktív, ráadásul egymással rivalizáló román titkosszolgálatoknak is szerepük lehet-e a Bukarest visszafogottságában?

Románia eddig kétezer katonai védősisakot, s ugyanannyi golyóálló mellényt küldött segítségül Ukrajnának, összesen kétmillió euró értékben. – Van egy hűvös, majdhogynem idegenkedő hivatalos viszonyulás az ukrán hősiességhez – írja a DW. A német portál cikke szerint

a kijelentéseket leszámítva nyilvánvaló Bukarest szolidaritáshiánya politikai szinten.

A szerző úgy véli, olyan gyanús pénzáramlás, import-, illetve exportüzletek is lehetnek a visszafogott hozzáállás mögött, amelyek az uniós szankciók ellenére is zajlanak román–orosz vagy moldovai–orosz vonalon, és ezekben a titkosszolgálatok is szerepet vállalhatnak.

A román sajtó egy része azt is nehezményezte, hogy a legfőbb román vezetők, így Klaus Johannis államfő és Nicolae Ciuca miniszterelnök sem tervez kijevi látogatást.

Április végén a bukaresti képviselőház, valamint a szenátus elnöke utaznak az ukrán fővárosba. Johannistól egy néhány nappal ezelőtti sajtótájékoztatón megkérdezték, hogy milyen fegyvereket küld Románia Ukrajnának. A román államfő azt válaszolta: a katonai segítséget a NATO küldi. Mint mondta, Romániának az elsődleges feladata a menekültek és az Ukrajnában támogatásra szorulók megsegítése. – A NATO természetesen katonai segítséget is nyújt Ukrajnának, ami nagyon jó dolog. De nem hiszem, hogy jó lenne hosszas nyilatkozatokba bocsátkozni arról, hogy egyik vagy másik ország mit tesz konkrétan ezen a téren – idézte Johannist az Agerpres hírügynökség. Azt is megkérdezték az elnöktől, miként kommentálja a magyar kormány döntését, miszerint nem engedélyez Ukrajnába irányuló fegyverszállítmányokat Magyarország területén. Johannis azt mondta, hogy „ezen nincs mit kommentálni”. – Tudomásul vettük ezt az álláspontot, amely igencsak eltér más európai országokétól, ennél többet azonban nehéz mondani – fogalmazott a román államfő.

Borítókép: Klaus Johannis román elnök (jobbra) fogadja lengyel hivatali partnerét, Andrzej Dudát a bukaresti államfői rezidencián, a Cotroceni-palotában 2022. március 22-én (Fotó: MTI/EPA/Robert Ghement)