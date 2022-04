Háború Ukrajnában: ma éjjel történt

A donyecki „népi milícia” 53, a luhanszki pedig 16 ukrán katona elestéről számolt be az elmúlt nap folyamán. A donyecki hatóságok szerint az elmúlt nap folyamán ukrán részről 41 alkalommal nyitottak tüzet a Moszkva által függetlennek elismert entitás területére, 277 lövedéket kilőve. A támadások következtében egy ember életét vesztette, hárman pedig megsebesültek, 31 lakóépület és két szociális létesítmény megsérült.

A Planet Labs amerikai vállalat által közreadott, 2022. április 20-án készült mûholdkép a mariupoli Azovsztal Acélmûvek épületeirõl, amelyek tetején bombák ütöttek lyukat (Fotó: MTI/AP/Planet Labs)

Ukrán oldalról a Donyec-medencei harcok február 17-én kezdődött kiéleződése óta 2208 alkalommal nyitottak tüzet, 1993 alkalommal nehézfegyverek bevetésével a „népköztársaságra”, ami 81 civil halálát, további 354 sebesülését okozta, köztük 30 gyerekét.

Az ukrán hadsereg 2622 házat és 578 szociális objektumot, köztük egészségügyi és 84 közoktatási intézményt rongált meg, összesen 22 766 lövedéket kilőve a területre, köztük 25 Tocska-U harcászati és 2 795 Grad-rakétát.

A donyecki területvédelem közölte, hogy az elmúlt nap folyamán 409 embert, köztük 67 gyereket menekítettek ki Mariupolból Bezimennojébe. Március 5. óta 22 580 embert menekítettek ki ezen az útvonalon.

Az ortodox húsvét alkalmából, ahogy minden orosz templomban, az orosz fegyveres erők kubinkai főtemplomában és Szíriában, a hmejmími légibázison is éjjeli liturgiát tartottak. Vlagyimir Putyin elnök a moszkvai Megváltó Krisztus-székesegyházban vett részt az istentiszteleten, a szertartást Kirill, Moszkva és Oroszország pátriárkája mutatta be.

Kirill arra kérte a hívőket, hogy aki csak teheti, vegyen részt a katonai összecsapások áldozatainak megsegítésében. Putyin a Kreml honlapján megjelent üzenetben köszöntötte a húsvétot ünneplőket és külön az egyházfőt is.

Az elnök szerint az ünnep egyesíti az ortodox keresztényeket és minden orosz állampolgárt, „akik Krisztus feltámadását ünneplik a magas erkölcsi eszmék és értékek körül, amely felkelti az emberekben a legvilágosabb érzéseket, az élet, a jóság és az igazságosság győzelmébe vetett hitet”.

Méltatta az orosz ortodox egyháznak és más keresztény felekezeteknek a történelmi, kulturális és spirituális hagyományok megőrzéséért, a család intézményének megerősítéséért, a fiatalabb generáció neveléséért kifejtett erőfeszítését.

Füst száll fel egy orosz bombatámadás után Harkivban (Fotó: MTI/AP/Felipe Dana)

Orosz nagykövet: Megszüntették a houstoni és New Yorki-i főkonzulátus számláit

Megszüntette a Bank of America a houstoni és a New York-i orosz főkonzulátus számláit, a washingtoni nagykövetséget gyakorlatilag blokád alá vették a hatóságok – jelentette ki Anatolij Antonov, az amerikai fővárosban működő orosz diplomáciai képviselet vezetője vasárnap a Rosszija-1 televízióban.

Az amerikai kormányszervek lényegében blokád alá vették a nagykövetséget. Két főkonzulátusunk, a houstoni és a New York-i számláit a Bank of America megszüntette

– mondta a nagykövet.

Antonov elmondta, hogy a nagykövetség munkatársait írásos és telefonos fenyegetéseket kaptak.

Egy időben még a nagykövetség kijáratát is elzárták, elég sok tüntetés volt, vandalizmus történt, festéket locsoltak szét

– hangoztatta a nagykövet.

Antonov az amerikai lépéseket „ruszofóbiával” magyarázta, amelyet szerinte az váltott ki, hogy Oroszország nem fogadta el az egyoldalú amerikai szabályok alapján létrejött új világrendet.

Borítókép: egy ukrán katona húsvéti kaláccsal a sisakjában a Harkiv melletti Izjumban 2022. április 24-én, az ortodox húsvét napján. Az ortodox keresztény egyház a tavaszi napéjegyenlõséget és az azt követõ első tavaszi holdtölte utáni vasárnapon ünnepli a húsvétot (Fotó: MTI/EPA)