Lapozó: Megreformálja a királyi ház működését a spanyol kormány

Négy halálos lövöldözésből háromban senkit sem ítélnek el Svédországban

Miközben a skandináv országban újabb rekordokat dönt a halálos lövöldözések száma, az elkövetők felderítésének hatékonysága egyre rosszabbnak mondható. A rendőrség összeállításából az derül ki, hogy 2015 óta az emelkedő számú lövöldözésekkel fordítottan arányosan csökkent a felderített esetek száma. Míg a 2000-es évek elején a nyomozások felénél járt sikerrel a hatóság, addig az utóbbi időben ez az arány már 25 százalékra csökkent, azaz négy esetből háromban senkit sem állítottak bíróság elé. Az összeállítást készítő Mikael Rying kriminológus azt mondta a svéd közrádiónak, hogy az alacsony arány magyarázata a bűnöző bandák hallgatási kultúrájában keresendő: a szemtanúk egyszerűen nem beszélnek. A rádiónak nyilatkozó Maritha Ogivile fiát 2015-ben lőtték le, a gyilkosság miatt senkit sem ítéltek el. – A fiam akkor is halott lenne, ha valakit elítéltek volna, tehát számomra nem jelentene sokat, ugyanakkor ez azt üzeni a társadalomnak, hogy az emberek szabadon gyilkolhatnak anélkül, hogy ezért megbüntetnék őket – mondta el az asszony. Idén eddig 89 lövöldözés volt, melyekben 22-en sérültek meg, 17-en pedig meghaltak.

Megreformálja a királyi ház működését a spanyol kormány

A miniszterek tanácsa kedden fogadja el azt az új rendeletet, amely átalakítja az uralkodói ház szerkezetét. Kormányzati források szerint átláthatóbbá teszik a királyi ház működését, könnyebben el lehet majd számoltatni a tagjait, és kiemeltebb szerepet kap a példamutatás kérdése. Az újító intézkedéseket azután hagyják jóvá, hogy VI. Fülöp király hétfőn életében először nyilvánosságra hozta két és fél millió eurós vagyonát (körülbelül egymilliárd forint), amelyből körülbelül háromszázezer eurót műtárgyak, régiségek, személyes ékszerek tesznek ki, a többi pedig elsősorban a királyi folyószámlán van feltüntetve. A dokumentum tanúsága szerint ingatlanvagyon nincs a birtokában, és összes pénze Spanyolországban van, tehát nincs külföldi számlája vagy betétje. Pedro Sánchez miniszterelnök 2020 decemberében jelentette be, hogy dolgoznak a királyi ház működésének korszerűsítésén, amellyel megnyitják a kaput egy esetleges koronatörvény előtt is. A reform kérdése azután merült fel, hogy VI. Fülöp apja, I. János Károly ellen több vizsgálat is indult kétes pénzügyei miatt. A veterán király emiatt jelenleg is száműzetésben él az Egyesült Arab Emírségekben, de ténylegesen felelősségre vonni sosem tudták volna tetteiért, mert a jelenlegi törvények szerint a király személye szent és sérthetetlen.

