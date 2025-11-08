Magyarként lett Románia hőse: Mennyit tud Jenei Imre nagy sztorijáról?

Klopp búcsúajándéka lett volna Szoboszlai? Erről Slotnak is megvan a véleménye
Liverpoolban biztosak benne: Jürgen Klopp ennél szebb dolgot aligha hagyhatott maga után.
A válogatottba bekerült Bárány Donát szerint nem reális a dobogó az éllovas Debrecennek.
A meccs, ami szinte semmiről nem dönt, mégis mindenki ezt várja ősszel a legjobban.
Kik és miért terjesztik azt, hogy a magyar bajnokcsapat edzőjét skót és angol klubok akarják elvinni?
