Nem cáfolta Brüsszel, hogy energiadiktatúrát készül bevezetni

A V4NA a napokban számolt be arról, hogy a brüsszeliták egy olyan ötleten dolgoznak, amelyben meghatároznák, hogy mennyit fűthetnek a háztartásokban és a középületekben. Egy forrásunk szerint megtiltanák, hogy 18 Celsius-foknál melegebbre fűtsék a belső tereket. Megkérdeztük az unió vezető politikusait arról, hogy hogyan képzelik el a gyakorlatban ezt az intézkedést, és hogyan ellenőriznék a rendelet betartását.

A brüsszeliták nem cáfolták meg, hogy létezik ilyen tervezet az asztalon.

Nem kizárt, hogy már arra az időszakra készülnek, amikor nem érkezik több orosz földgáz az Európai Unióba.

A bürokraták ugyanis hetek óta azon dolgoznak, hogy az Oroszország elleni szankciókat kiterjesszék az energiaszektorra is. A szénimport betiltásáról már döntöttek, most pedig a földgázra szeretnének embargót bevezetni – annak ellenére, hogy több tagállamban is az ipari szereplők arra figyelmeztettek, hogy beláthatatlan következményekkel járna egy ilyen lépés.