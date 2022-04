Népirtással vádolják Moszkvát, elszámoltatást sürget a Nyugat

Az ukrán elnök vasárnap felszólította Merkelt és Nicolas Sarkozy volt francia államfőt, hogy látogassanak el Bucsára, ahol – szavai szerint – képet alkothatnak az Oroszországgal kapcsolatban 14 éven át követett politikájuk kudarcáról. Zelenszkij a bírálatával arra utalt, hogy a 2008-as NATO-csúcson ugyan ígéretet tettek arra, hogy Ukrajna a szövetség tagja lehet, de nem indították el a csatlakozási akciótervet főleg a Moszkva tiltakozására hivatkozó német és francia kormány ellenállása miatt.

A Bucsában meggyilkolt civilek ügyében egyébként az orosz Nyomozó Bizottság (SZK) is vizsgálatot rendelt el.

A hatóság elnöke, Alekszandr Basztrikin közleménye szerint az ukrán védelmi minisztérium az orosz hadsereg lejáratásának szándékával Bucsában készített videófelvételeket terjesztett a nyugati médiában, civilek lemészárlásának bizonyítékaként. Az orosz védelmi minisztérium közölte, ezek az anyagok nem felelnek meg a valóságnak és provokatív jellegűek. Dmitrij Peszkov orosz elnöki szóvivő hétfőn arra intette a külföldi vezetőket, hogy ne siessék el a vádaskodást a Bucsában történtekkel kapcsolatban, és hogy több forrásból tájékozódjanak.

Mindeközben Carla Del Ponte volt ENSZ-főügyész Vlagyimir Putyin orosz elnök elleni nemzetközi elfogatóparancs kiadására szólította fel a hágai Nemzetközi Büntetőbíróságot (ICC).

– Putyin háborús bűnös – szögezte le Del Ponte, aki korábban a Ruandában és az egykori Jugoszláviában elkövetett háborús bűnöket is vizsgálta, továbbá 2012 és 2017 között tagja volt annak az ENSZ-bizottságnak is, amely a szíriai háborúban elkövetett jogsérelmeket vizsgálta.

– Reméltem, hogy soha többé nem kell látnom tömegsírokat. Ezeknek a halottaknak rokonaik vannak, akik azt sem tudják, mi lett a szeretteikkel. Ez elfogadhatatlan

– mondta Del Ponte a Blick svájci napilapnak adott interjújában.

Fotó: Alexander Mahmoud / AFP

„Civilek elleni támadások, lakóépületek és egész városok lerombolása” – sorolta Del Ponte az orosz erők akcióit, melyeket háborús bűntetteknek nevezett, a támadások ugyanis egyértelműen nem a katonai infrastruktúrát célozták. A volt főügyész azt szorgalmazza, nemcsak az orosz, hanem az ukrán csapatok harccselekményeit is ki kell vizsgálni. Korábban a közösségi oldalakon is elterjedtek olyan felvételek, amelyeken állítólag ukrán katonák kínoznak meg orosz hadifoglyokat. A volt főügyész szerint még Putyint is felelősségre lehet vonni, ha az ICC vizsgálata során bebizonyosodik, hogy az orosz erők háborús bűncselekményeket követtek el Ukrajnában. Del Ponte példaként Szlobodan Milosevics volt jugoszláv és szerb államfőt említette meg:

Amikor Milosevics ellen nyomozás indult, akkor még Szerbia elnöke volt. Ki gondolta volna akkor, hogy valaha is bíróság elé kerül?! Senki!

Del Ponte arra is rámutatott, az elfogatóparancs kiadása nem jelentené automatikusan Putyin letartóztatását, hiszen ha az orosz elnök Oroszországban maradna, erre nem kerülne sor. – De ellehetetlenítenék neki az ország elhagyását – tette hozzá a volt főügyész.

Borítókép: Megsemmisített orosz harcjárművek roncsai lerombolt lakóházak romjai mellett a Kijev melletti Bucsában 2022. április 4-én. (Fotó: MTI/AP/Efrem Lukackij)