Tovább emelkedtek az árak, egyre nagyobb bajban a német kormány

Eközben 22,6 százalékkal kellett többet fizetni a tejért, a tejtermékekért, a tojásért, az étolajért és az étkezési zsírokért. A német nagykereskedelmi szövetség attól tart, hogy tovább emelkednek az árak, mert az Ukrajna elleni orosz támadást követően üresek lehetnek a raktárak, és sok esetben utánpótlás nem is érkezik. Eddig ugyanis rengeteg termék vagy Oroszországon, vagy Ukrajnán keresztül érkezett.

A fogyasztók jelenleg elsősorban a benzinkutakon és a szupermarketek pénztárainál érzik a megnövekedett inflációt. A könnyű fűtőolaj ára 144 százalékkal kerül többe. A benzinkúti tankolás is 47 százalékkal drágább, mint egy évvel korábban, míg a földgáz 42 százalékkal drágult.

Az Alternatíva Németországért (Alternative für Deutschland, AfD) ellenzéki párt éles kritikákat fogalmazott meg a kormány válságkezelő politikájával kapcsolatban.

A párt felhívta a figyelmet arra, hogy már nem arról kell beszélni, hogy súlyos gondok lehetnek, ugyanis a súlyos problémák jelen vannak.

Ahelyett azonban, hogy megállítaná a szén- és atomenergia katasztrofális leépítését, Robert Habeck szövetségi gazdasági miniszter (Zöld Párt) egy »húsvéti csomagot« terjeszt elő, amely csak több új szélturbinát tartalmaz és amelyeket az évtized végéig valahogyan fel kell állítani. Svenja Schulze szociáldemokrata (SPD) fejlesztési miniszter ahelyett, hogy végre felszabadítaná a parlagon heverő mezőgazdasági területeket a gabonatermesztés számára, azt tanácsolja, hogy együnk kevesebb húst. Ahelyett, hogy a hazai gazdaságot, különösen a kis- és középvállalkozásokat válságállóvá tenné, Karl Lauterbach egészségügyi miniszter (SPD) már a következő őszi zárlatról álmodozik, bosszúból a kötelező védőoltás kudarcáért

– olvasható az AfD közleményében. A jobboldali párt szerint a kormány „ahelyett, hogy bármit is tenne, ami javíthatna a polgárok helyzetén, inkább úgy tesz mintha másnapos lenne”, és csak a legutolsó sorban látja el a polgárok érdekeit.

Ráadásul Németország még intenzívebb válságba süllyedhet, ha az Egyesült Államok sikeresen nyomást gyakorol Olaf Scholz kancellárra és leállítja az orosz gázimportot. Már jó néhány gazdasági szereplő jelezte, hogy beláthatatlan következményekkel járna egy ilyen lépés az ország számára. Most Robert Habeck gazdasági miniszter is kijelentette, hogy nemcsak gazdasági, hanem társadalmi következményei is lennének a gázembargónak. Egy ilyen döntés soha nem látott nyugtalanságot idézne elő az állampolgárok körében.

