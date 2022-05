Úgy törvényjavaslatot hoztak, hogy Biden katonákat küldhessen Ukrajnába

Vasárnap beterjesztettek egy katonai erő alkalmazására vonatkozó törvényjavaslatot, melynek elfogadása esetén a dokumentum felhatalmazza Biden elnököt, hogy amerikai erőt használjon Ukrajna védelmében, ha Oroszország vegyi, biológiai vagy nukleáris fegyvert használ szomszédja ellen.

Nem hiszem, hogy most erőt kell alkalmaznunk Ukrajnában. Most terjesztettem be a katonai erő alkalmazására vonatkozó felhatalmazást, amely kongresszusi felhatalmazást adna az elnöknek, hogy engedélyezze azt, ha tömegpusztító, nukleáris, biológiai vagy vegyi fegyvereket használnak Ukrajnában

– mondta Adam Kinzinger, republikánus képviselő, aki beterjesztette a javaslatot.

Hozzátette: a javaslat „nem kényszeríti az elnököt katonai erő alkalmazására” csupán lehetőséget, valamint nagyobb rugalmasságot ad neki, „de egyben elrettentő erő is Vlagyimir Putyin számára” – mondta Kinzinger a javaslatának kötő erejéről.

Borítókép: Joe Biden (Fotó: MTI/AP/Andrew Harnik)