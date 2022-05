Egyre nagyobb probléma a munkahelyi zaklatás

Manchesteri és sheffieldi professzorok írtak nemrég összefoglalót, a munkahelyi zaklatás problémáiról. A legnagyobb kérdés, hogy bár számos figyelmeztető cikk jelent meg az elmúlt években, az iskolákban is egyre többet próbálnak tenni az ügyben, mégis gyakoriak maradtak a zaklatási esetek.

Amanda Todd videója 2012-ben nézettségi rekordokat döntött. A tizenhat éves lányt egy ismeretlen troll vette rá félmeztelen képek elkészítésére, amelyekkel zsarolta, majd a fotókat közzé is tette a közösségi médiában. Amanda öngyilkossága előtt videóban mesélte el történetét, amelyet ugyan többször elérhetetlenné tettek a közösségi irányelvek határán mozgó tartalom miatt, de így is több tízmillióan látták a YouTube-on.

Az elmúlt tíz évben számos felvilágosító kampány indult az iskolai zaklatás megfékezésére, illetve a #metoo és a #timesup kampány nyomán a munkahelyi zaklatás is előtérbe került. Már a legnagyobb IT szakértők is elismerik, hogy a közösségi média elősegíti a zaklatást. A bullying több formája ismert, lehet személyes vagy internetes zaklatás. Utóbbit idősebbek követik el többségében fiatal lányok ellen, az iskolai, illetve a munkahelyi zaklatás viszont azonos korúak között jön létre. Viszonylag új jelenség, hogy a diákok is fordulhatnak tanáraik ellen online zaklatva őket.