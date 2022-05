Elfogyó üzemanyag, fokozódó káosz Srí Lankán

Ranil Wickremesinghe közölte, országának körülbelül 75 millió amerikai dollár (27,6 milliárd forint) gyorssegélyre van szüksége, devizában, hogy fizetni tudja a legszükségesebb árucikkek importját, illetve bejelentette, hogy a kormány pénznyomtatásba kezd, hogy a kormányhivatalok működését, a hivatalnokok fizetését biztosítani tudják. Ez azonban tovább pörgetheti az inflációt. Fontolgatják továbbá az ország nemzeti légitársaságának privatizációját is.

A gyógyszer- és üzemanyag-import akadozása mellett egyéb, alapvető cikkekből is hiány van. Wickremesinghe beiktatása után először a BBC-nek adott interjút, ahol szükségesnek érezte hangsúlyozni, hogy biztosítani fogják a családok napi háromszori étkezésének lehetőségét.

Sietve hozzátette, „nem lesz élelmezési válság, találunk majd [sic] élelmiszert.”

Családi üzelmek

A dél-ázsiai szigetország hányatott történelme után 2015-re úgy tűnt, hogy békére lelt. Akkor választották elnökké Maithripala Sirisenát, illetve az év őszén aratott sikert a parlamenti választásokon, és lett miniszterelnök –1993 és 2001 után harmadjára – Ranil Wickremesinghe. 2016. február 4-én, a Srí Lanka-i nemzeti függetlenség 68. évfordulóján 1949 óta először hangozhatott el hivatalosan az ország himnuszának tamil nyelvű verziója, a többségi szingaléz nyelvű változat mellett. Úgy tűnt, sikerült kibékíteni a két legnagyobb nemzetiséget. 2019-ben azonban, az ellene irányuló sorozatos támadások miatt Sirisena közölte, nem indul újra. Gotabaya Rajapaksa lett az új elnök, és a 2019-es novemberi parlamenti választásokon szerzett győzelemmel a korábbi államfő, Mahinda Rajapaksa lett a kormányfő. Az országot vezető fivérek mellett egy harmadik testvér, Basil Rajapaksa tűnt fel pénzügyminiszterként.

Két hét helyett egy év, politikai megoldás helyett tüntetések és áruhiány

Basil Rajapaksa pozíciójából adódóan tudott az ország pénzügyi problémáiról – az erősen importra szoruló Srí Lankának gyakorlatilag elfogytak a devizatartalékai; nem tudta kifizetni a külföldi árukat –, azonban meggyőződése volt, hogy azok nem fognak átcsapni gazdasági válságba. A The New York Times cikkében visszatekint egy, a Srí Lanka-i elnöki rezidencián tavaly tartott bankettre, ahol az akkori energetikai miniszter, Udaya Gammanpila egy év után végre meggyőzte Gotabaya és Mahinda Rajapaksát a devizahiány ellensúlyozásának érdekében bevezetendő benzináremelésről. A pénzügyminiszter azonban közbelépett, mivel szerinte egyedül bizonyos pénzügyi bűnözők – akik titkos csatornákon „szivattyúzzák” ki a devizát az országból – a felelősek a kialakult helyzetért. „Adjatok két hetet, és megoldom” – mondta a The New York Times szerint akkor Basil Rajapaksa.

Szándék a segítségre államközi és nemzetközi szinten is

Két hét és bűnözők elfogása helyett egy több mint egy éve tartó, véres áldozatokkal, folyamatos tüntetésekkel és gyógyszer-, élelmiszer- és üzemanyaghiánnyal súlyosbított gazdasági válság köszöntött Srí Lankára, a kormány vezető alakjai mind lemondtak, az ország pedig tapogatózásba kezdett, hogy kordában tudja tartani összesen 51 milliárd amerikai dollárra (több, mint 19 ezer milliárd forintra) rúgó külföldi adósságát. A Világbank, valamint India már jelezte, hogy hajlandó kölcsönöket folyósítani Srí Lanka talpra állításához, és Kína is beleegyezett, hogy devizaswap-ügyleteket hajtsanak végre a Srí Lanka-i rúpia és a kínai renminbi (jüan) között. Srí Lanka a Nemzetközi Valutaalapot (IMF) is megkereste az adósságrendezés érdekében, amit Kína eleinte „rosszallással figyelt”, de májusra támogató nyilatkozatokat tett.

Borítókép: üzemanyaghiány miatt hosszú sorban álló emberek egy colombói töltőállomás előtt 2022. május 17-én (Fotó: MTI/EPA/Chamila Karunarathne)