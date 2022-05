„Európa a keresztény hit nélkül csupán földrajzi fogalom lenne”

– Európa a keresztény hit megtartása nélkül csupán földrajzi fogalom lenne – jelentette ki Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára a felvidéki Besztercebányán csütörtökön.

Az államtitkár erről a helyi Szent Erzsébet-templomban szólt, ahol beszédet mondott a 14. századi egyházi épület – magyar kormánytámogatással felújított – Szent Anna-kápolnájának ünnepélyes átadásán. Hangsúlyozta: a mai Európa egyik legnagyobb kihívása, hogy meg tudja-e őrizni gyökereit, és ezeket a gyökereket használva tovább tud-e élni. Hozzátette:

– Európa számára a kereszténység olyan kulturális összetartó erő, amely, ha elvész, akkor a térképre még ráírhatjuk, hogy Európa, de az már csak földrajzi fogalom marad.

Potápi Árpád János kiemelte: a kormány az elmúlt 12 évben mindent megtett a magyar családok és a kereszténység védelmében. Rámutatott, hogy az elmúlt évek során a kormány segítségével a Kárpát-medencében közel háromezer templom újult meg, közülük mintegy 1600 Magyarországon kívül. Hozzáfűzte: ezeknek az egyházi épületeknek a felújítása, azon túl, hogy a keresztény hit erősítését szolgálja, a kulturális közösségi tér megerősítéséhez is hozzájárul.

Az államtitkár beszédében szólt arról is, hogy a magyarokat és a szlovákokat a számukra identitásképző kereszténységen kívül közös történelmük és közös Kárpát-medencei kultúrájuk is összeköti. – Összeköt bennünket közös keresztény hitünk, hiszen nincs a világon még egy olyan uralkodói család, amely ennyi szentet adott volna a keresztény egyháznak – jelentette ki Potápi Árpád János az Árpád-házi királyokra utalva. Rámutatott: Besztercebányát IV. Béla alapította, s éppen az ő testvére, Árpád-házi Szent Erzsébet nevét viseli a templom is, amelynek kápolnája most megújult.

A Szent Anna-kápolna a Szent Erzsébet-templom legrégebbi része. A kápolna felújítását 37 és fél millió forinttal támogatta a Miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkársága.

Borítókép: Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára beszédet mond a 14. századi Szent Erzsébet-templom megújult Szent Anna-kápolnájának ünnepélyes átadásán a felvidéki Besztercebányán 2022. május 26-án (Fotó: MTI/Komka Péter)