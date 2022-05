Háború Ukrajnában: ma éjjel történt

Váratlanul Ukrajnába látogatott Justin Trudeau

Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel közösen tartott kijevi sajtótájékoztatóján Trudeau elmondta: Kanada újabb szankciókat vet ki orosz személyekre és vállalatokra.

Világos, hogy Vlagyimir Putyin [orosz elnök] felelős ezekért a borzasztó háborús bűntettekért– mondta a kanadai kormányfő.

Trudeau közölte továbbá, hogy Kanada újra megnyitja nagykövetségét az ukrán fővárosban.

A kanadai kormányfő vasárnap Zelenszkij társaságában kapcsolódott be a G7-országcsoport vezetőinek videókonferenciájába.Justin Trudeau korábban a Kijev melletti Irpinybe látogatott. Az Ukrinfrom ukrán hírügynökség közzétett egy fényképet, amelyen Trudeau látható Irpinyben, a háborúban romba dőlt házak előtt. Olekszandr Markusin, Irpiny polgármestere Facebook-bejegyzésben számolt be arról, hogy Trudeau azért látogatott el a településre, hogy a saját szemével láthassa mindazt a borzalmat, amelyet az orosz megszállók idéztek elő a városban.A Kijev melletti Irpinyt az orosz erők hetekre megszállták a háború február 24-i kezdete után. Április eleji kivonulásukat követően a településen több száz civil holttestére bukkantak, a ukrán hatóságok az orosz katonákat vádolják a gyilkosságga.

A kanadai kormányfőt elkísérte Chrystia Freeland kormányfőhelyettes és pénzügyminiszter, illetve Mélanie Joly külügyminiszter is.

Kanada a kezdetektől fogva széles körű támogatást nyújt Ukrajnának Oroszországgal szemben: Moszkva-ellenes szankciók sorát vezette be, humanitárius segélyt és pénzügyi támogatást nyújtott Kijevnek, valamint fegyvereket is szállított az ukrán hadsereg támogatására.