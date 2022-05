Kinek a háborúja? (7.rész) – Brüsszel őrült terve az „önszankció”

Uniós önszankcionálás

Az uniós olajembargó valójában egy önbüntetés, hiszen az egész európai piac mindössze 13 százalékát adja az orosz piacnak – teszi hozzá a szakértő – , Oroszország tehát nincs rászorulva az európai ügyfelekre. A mostani olajárak mellett, ahol a Brent olaj hordónkénti ára átlépte a 108 dollárt, az orosz fél könnyen értékesíti a nyersanyagot Európa helyett keletre.Indiával például már tető alá is hozott egy féléves szerződést tetemes olajmennyiségre.Tehát az oroszokat nem igazán fogja meghatni a hatodik embargós csomag. Ezzel szemben Európa olajszükségletének 25 százaléka az orosz féltől érkezik, ennek alternatívája egyelőre nincs, hiszen a sorban következő olajimportőr ország Irak is maximum nyolc százalékát tudja biztosítani az uniós szükségleteknek, a többiek még kevesebbet. A 25 százalékos arányszám is trükkös, akár kevésnek is tűnhet elsőre, ám nem az, mert az uniós országok energiaszükségletük 73 százalékát ebből az olajmennyiségből fedezik.Magyarország olajellátásának mintegy 65 százalékát szállítja Oroszország, ez az olaj csővezetéken keresztül érkezik, amely összesen évente 12 millió tonna kőolajat képes szállítani, ennek egyelőre nincs igazi alternatívája. Szlovákia ennél még rosszabb helyzetben van.

A szankciós csomag mellé tenger is kellene

Oroszország három nagy olajlelőhelyből látja el partnereit. Az egyik az Ural térsége, a másik a Kaszpi-térség, valamint a nyugat-szibériai térség. Innen egyrészt a balti-tengeri primorszki kikötőn keresztül, vagy más irányból a Fekete-tengeri Novorosszijszk kikötőn át, a szárazföldön pedig a Barátság-kőolajvezeték-rendszeren keresztül szállítja az olajat más országokba.Ez utóbbival látják el teljes egészében Magyarországot is kőolajjal.Itthon az Urálból érkező olajat a százhalombattai és dunai finomítókban dolgozzák fel, az említett az üzemek hetven százalékban erre az olajtípusra vannak kialakítva. Átalakításuk ötszázmilliárd forintot is felemésztene, amelyet egyelőre senki nem fizet ki nekünk. A feldolgozott olajtól a hazai ipar 22 százalékban, a közlekedés és szállítás pedig 65 százalékban függ. Az uráli olajat így hazánk egyelőre nem tudja mással kiváltani, és nem tudja más útvonalon keresztül sem szállítani, hacsak nem kapunk a szankciós csomag mellé tengert is.

Putyin jól jár az uniós önszankcióval

Azon kívül, hogy még senki sem bizonyította, hogy Oroszország befejezné a háborút akkor, ha a szankciók miatt esetleg gazdasági kárt szenvedne, a helyzet most úgy áll: nemhogy rosszul járt az eddigi büntetőintézkedésekkel, hanem még nyert is rajtuk.Tóth Máté elmondta: az oroszok az Európa felé fennálló hosszú távú szerződések teljesítése helyett most a piaci árnál, azaz a Brent olaj jelenlegi 108 dolláros jegyzésénél kedvezőbb áron, azonban még így is szép nyereséggel tudja eladni a most 75 dolláros uráli olajat azoknak az országoknak, akiket nem érintenek a szankciók.