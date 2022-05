Kinek a háborúja? (5. rész) – Vér és olaj

Pénzeső 2022

Pénteken az olajvállalatok be is jelentették az első negyedéves nyereségüket, ez a ExxonMobil-nál például 5,5 milliárd dolláros profitot jelent. Még úgyis ennyi maradt a cég zsebében, hogy 3,4 milliárd dolláros értékvesztést könyvelt el a Szahalin-1-ből való kilépése alapján Oroszországban. A többi olajcég is jól járt, Mindez már szemet szúrt néhány amerikai szenátornak is, akik megadóztatnák a vállalatokat ezután a nagy bevétel után is.

Előre megjósolta az olajkitermelő vállalatok első negyedéves jó eredményeit Tóth Máté energiajogász, a Rátky és Társa ügyvédi iroda energetikai csoportját vezető ügyvédje. Arról is beszélt, hogy a vállalatok eközben komoly összegeket juttatnak Ukrajnának, így a Exxon 10 milliárd dollárt közvetlenül ad a háborúban álló országnak. De nem marad el a brit Shell sem, amely egyenesen ukrán alapot hozott létre, amelybe szintén nagy összegeket utal.