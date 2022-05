Kisöprik az orosz hadsereg vezetését?

Valerij Geraszimovon kívül állítólag helyettesének, a központi katonai körzet parancsnokának, valamint az egyik elit páncélos hadtest parancsnokának is mennie kellett.

Az értesüléseket hivatalosan nem erősítették meg.

Valerij Geraszimov személyéről azonban már korábban is megindultak a találgatások, miután a vezérkari főnök szokatlan módon távol maradt a május kilencedikei győzelmi napi parádétól.

Egyesek szerint az orosz elnök száműzte az ukrajnai háborús kudarcért. Ugyanakkor az ukrán „titkosszolgálati információkat” is érdemes fenntartásokkal kezelni. Május elején még arról számoltak be, hogy megölhették vagy legalábbis súlyosan megsebesíthették – keze tört, és több repesz fúródott a testébe – a vezérkari főnököt, amikor a donbaszi frontvonalra látogatott. Azt ugyan az amerikai hírszerzés is megerősítette, hogy a tábornok Kelet-Ukrajnában járt, arra viszont azóta sincs hitelt érdemlő bizonyíték, hogy bármi baja esett. Ha valóban megsérült volna, az magyarázhatná, hogy miért nem „mutogatták” a katonai parádén, csakhogy az állítólagos ukrán csapás után a televízióban is szerepelt, jól láthatóan egészségesen.

Hasonló módon az ukrán titkosszolgálat korábban annak is hírét keltette, hogy Szergej Sojgu védelmi miniszter puccsra készülődhet Vlagyimir Putyin ellen. Néhány hétre rá viszont már arról pletykáltak, hogy szívinfarktust kapott. Végül egyik „értesülés” sem bizonyult helytállónak.