Mario Draghi: Ukrajna mellett kell maradnunk a háború után is

Amerikai útja alkalmával a Marshall-tervhez hasonló segélycsomagot szorgalmazott Mario Draghi olasz kormányfő Ukrajna újjáépítésére. Kétnapos túrája utolsó állomásán, a washingtoni Anthem színház színpadán az ukrajnai konfliktus rendezéséről, valamint a háború lezárását követő időszakhoz fűződő elképzeléseiről beszélt az olasz miniszterelnök.

Ukrajna mellett kell maradnunk a konfliktus utáni években is. Hatalmas anyagi segítségre lesz szükségük a városok, az ipari létesítmények, az infrastruktúra helyreállításához

– vázolta a háború sújtotta ország előtt álló kihívásokat Draghi. − Az európai országoknak és az atlanti szövetségeseknek továbbra is szoros együttműködésben kell támogatniuk az ukránok bátorságát és szabadságvágyát − folytatta. Draghi az orosz féllel szembeni gyors és szigorú szankciók bevezetését, valamint a béke megteremtését elősegítő diplomáciai lépéseket is szorgalmazott. Az Egyesült Államokban tett látogatása alkalmával Draghi azt is elmondta,

hogy a konfliktus elhúzódása rávilágított arra, Oroszország nem Góliát, nem legyőzhetetlen.

Hangsúlyozta, hogy a béke megteremtéséhez minden félnek tárgyalóasztalhoz kell ülnie, Washingtonnak is erőfeszítéseket kell tennie.

A béke feltételeiről azonban sem az európaiak, sem az amerikaiak nem dönthetnek, csak az ukrán elnök

− mutatott rá Draghi. Szerinte a térség hosszan tartó stabilitásának megőrzéséhez nem kikényszerített, hanem fenntartható egyensúlyra van szükség. Kiemelte: a geopolitikai felfordulás hatásait még sokáig érezni fogjuk, de nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy támogassuk az ukránok bátorságát, akik mindannyiunk szabadságáért és biztonságáért harcolnak.

− A háború utáni újjáépítési munkálatokban közösen kell részt vállalnia Európának, ugyanúgy, ahogyan a konfliktus kirobbanását követően is közösen léptek fel a kontinens országai, Olaszország pedig vállalja a ráeső részt − állította az olasz kormányfő. Draghi a sajtó munkatársainak beszámolt a Joe Biden amerikai elnökkel való tárgyalás során érintett kérdésekről. Szó esett az energiaár-plafon bevezetésének lehetőségéről, kiemelve, hogy a két ország érdekei különböznek.

Míg Olaszország a földgáz árának, addig Whasington a kőolaj árának szabályozásában lenne érdekelt.

Mind Európa, mind az amerikai kontinens célkitűzése az áremelkedések megfékezése és a konfliktus társadalmakra gyakorolt hatásának mérséklése. Draghi azt is elmondta, hogy bár a gazdasági helyzet kiszámíthatatlan, nem tartja megalapozottnak a recessziót.

Borítókép: Mario Draghi olasz kormányfő (balra) Joe Biden amerikai elnökkel (Fotó: AFP)