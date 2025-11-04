Rendkívüli

Rétvári Bence üzent a tiszásoknak, ne dőljenek be az internetes csalóknak – kövesse nálunk élőben az Igazság óráját + videó

dróntámadásukrajnai háborúOroszországrobbanásdetonációorosz-ukrán háború

Hatalmas robbanások és tűz, Zelenszkijék nem kímélték az oroszokat + videó

Egymást érték a detonációk november 4-én éjjel a megszállt kelet-ukrajnai területeken és Oroszország több régiójában. A hírek szerint dróntámadások következtében katonai és ipari létesítményekben is tüzek keletkeztek. A háború egyre borzalmasabb, s egyre több terület ér el. Az ukrán elnök célja, hogy a vérontás új helyeken is folytatódjon.

Magyar Nemzet
2025. 11. 04. 7:11
Robbanásokról számoltak be november 4-én éjjel a megszállt Luhanszk megyében Forrás: AFP
Robbanásokról érkeztek jelentések a megszállt Luhanszk megyéből, valamint Oroszország több pontjáról november 4-én éjjel. A detonációk egy dróntámadás idején történtek a Luhanszk megyei Szverdlovszk városában található orosz lőszerraktárban. A település Luhanszktól mintegy nyolcvan kilométerre délkeletre fekszik, és 2014 óta az orosz erők ellenőrzése alatt áll – írja a Kyiv Independent forrásaira hivatkozva az Origo

Robbanásokról számoltak be november 4-én éjjel a megszállt Luhanszk megyében
Robbanásokról számoltak be november 4-én éjjel a megszállt Luhanszk megyében Fotó: AFP

Volgográd régiójában Andrej Bocsarov kormányzó szerint egy elektromos állomás rongálódott meg, miután egy drón lezuhant, és roncsai tüzet okoztak. A független Astra hírügynökség arról számolt be, hogy Lipeckben is robbanásokat észleltek, ahol légiriadót rendeltek el.

Robbanások történtek Oroszország egész területén

A Nyizsnyij Novgorod régióban fekvő Ksztovo városából szintén robbanásokról érkeztek hírek. Az Astra beszámolója szerint helyi lakosok több detonációról számoltak be, miközben országszerte hasonló támadásokat jelentettek. A település olajfinomítója kigyulladt a támadás során.

Az utóbbi hónapokban Ukrajna rendszeresen hajt végre csapásokat az orosz megszállás alatt lévő területeken és az orosz határokon belül található katonai célpontok ellen, miközben Moszkva tovább folytatja az Ukrajna elleni háborút.

Orosz olajfinomítóra mért csapást Ukrajna

Tegnap arról is beszámoltunk, hogy Ukrajna ősszel immár harmadszor csapott le a szaratovi olajfinomítóra, és több orosz katonai logisztikai célpontot is eltalált az éjszaka folyamán, november 3-án. 

Zelenszkijék célja, hogy kiterjesszék a háborút.

Borítókép: Robbanásokról számoltak be Luhanszk megyében – illusztráció (Fotó: AFP)

 

