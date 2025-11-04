Hatalmas robbanások és tűz, Zelenszkijék nem kímélték az oroszokat + videó

Robbanásokról érkeztek jelentések a megszállt Luhanszk megyéből, valamint Oroszország több pontjáról november 4-én éjjel. A detonációk egy dróntámadás idején történtek a Luhanszk megyei Szverdlovszk városában található orosz lőszerraktárban. A település Luhanszktól mintegy nyolcvan kilométerre délkeletre fekszik, és 2014 óta az orosz erők ellenőrzése alatt áll – írja a Kyiv Independent forrásaira hivatkozva az Origo.

Robbanásokról számoltak be november 4-én éjjel a megszállt Luhanszk megyében Fotó: AFP

Volgográd régiójában Andrej Bocsarov kormányzó szerint egy elektromos állomás rongálódott meg, miután egy drón lezuhant, és roncsai tüzet okoztak. A független Astra hírügynökség arról számolt be, hogy Lipeckben is robbanásokat észleltek, ahol légiriadót rendeltek el.