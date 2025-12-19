Pénteken tartotta Vlagyimir Putyin orosz elnök a szokásos, sajtótájékoztatóval egybekötött maratoni hosszúságú évértékelő beszédét, ahová ezúttal is több mint kétmillió kérdés érkezett az orosz állampolgároktól. Az Év áttekintése Vlagyimir Putyinnal néven futó televíziós műsor széles tematikát ölel fel a mindennapi problémáktól a geopolitikai ügyekig, amiről a RIA Novosztyi élőben közvetített.

Oroszország készen áll a békére

Oroszország készen áll és hajlandó véget vetni az ukrajnai konfliktusnak, ha a válság kiváltó okai megszűnnek – jelentette ki Vlagyimir Putyin orosz elnök pénteki moszkvai évértékelő sajtótájékoztatóján. Putyin kiemelte, hogy Kijev valójában elutasítja a békés megoldást, ugyanakkor Oroszország hajlandó biztosítani az ukrán választások biztonságát, és tartózkodni a támadásoktól a szavazás napján.

Készen állunk és szeretnénk békés eszközökkel lezárni ezt a konfliktust, azon elvek alapján, amelyeket tavaly júniusban az Oroszországi Föderáció külügyminisztériumában vázoltam, valamint a válságot kiváltó okok megszüntetése mellett

– mondta, hangot adva véleményének, miszerint Ukrajna nem kész a béketárgyalásokra. Közölte, hogy az orosz hadsereg az érintkezési vonal egész hosszában támad, ellenőrzése alá vonta a Zaporizzsja megyei Huljajpole város 50 százalékát. Úgy vélekedett, hogy a donyecki régióban hamarosan el fogja foglalni Limant és Kosztyantinivkát.