Putyin évértékelője: Oroszország diktálja a béke feltételeit

Vlagyimir Putyin orosz elnök pénteken tartotta hagyományos évértékelő beszédét. A maratoni hosszúságú esemény számos témakört ölelt fel a mindennapi problémáktól kezdve a legfontosabb geopolitikai kérdésekig. Putyin kifejtette Oroszország álláspontját a legfontosabb aktuális ügyekben, többek között az ukrajnai konfliktusról, a gazdasági helyzetről és a demográfiai kihívásokról is.

Magyar Nemzet
2025. 12. 19. 17:15
Vlagyimir Putyin orosz elnök Fotó: SEFA KARACAN Forrás: ANADOLU
Pénteken tartotta Vlagyimir Putyin orosz elnök a szokásos, sajtótájékoztatóval egybekötött maratoni hosszúságú évértékelő beszédét, ahová ezúttal is több mint kétmillió kérdés érkezett az orosz állampolgároktól. Az Év áttekintése Vlagyimir Putyinnal néven futó televíziós műsor széles tematikát ölel fel a mindennapi problémáktól a geopolitikai ügyekig, amiről a RIA Novosztyi élőben közvetített.

Vlagyimir Putyin orosz elnök
Vlagyimir Putyin orosz elnök
Fotó: ALEXANDER KAZAKOV / POOL

Oroszország készen áll a békére

Oroszország készen áll és hajlandó véget vetni az ukrajnai konfliktusnak, ha a válság kiváltó okai megszűnnek – jelentette ki Vlagyimir Putyin orosz elnök pénteki moszkvai évértékelő sajtótájékoztatóján. Putyin kiemelte, hogy Kijev valójában elutasítja a békés megoldást, ugyanakkor Oroszország hajlandó biztosítani az ukrán választások biztonságát, és tartózkodni a támadásoktól a szavazás napján.

Készen állunk és szeretnénk békés eszközökkel lezárni ezt a konfliktust, azon elvek alapján, amelyeket tavaly júniusban az Oroszországi Föderáció külügyminisztériumában vázoltam, valamint a válságot kiváltó okok megszüntetése mellett

 – mondta, hangot adva véleményének, miszerint Ukrajna nem kész a béketárgyalásokra. Közölte, hogy az orosz hadsereg az érintkezési vonal egész hosszában támad, ellenőrzése alá vonta a Zaporizzsja megyei Huljajpole város 50 százalékát. Úgy vélekedett, hogy a donyecki régióban hamarosan el fogja foglalni Limant és Kosztyantinivkát.

Az orosz elnök figyelmeztető jelzést küldött a Nyugatnak is: nem lesz új katonai művelet, ha tisztelettel viszonyulnak Oroszországhoz. A fronton az orosz fegyveres erők továbbra is sikereket érnek el – tette hozzá. Alááshatja az EU iránti bizalmat, ha az unió Ukrajna finanszírozására használja fel az orosz kintlévőségeket – figyelmeztetett Vlagyimir Putyin orosz elnök pénteki moszkvai évértékelő sajtóértekezletén.

A lopás titkos vagyoneltulajdonítás, amit pedig velünk nyíltan próbálnak megtenni – az rablás. […] De miért nem sikerül végrehajtani ezt a rablást? Mert a következmények súlyosak lehetnek a rablók számára

 – mondta Putyin. Kilátásba helyezte, hogy Oroszország bíróságon fogja megvédeni az érdekeit, és rámutatott, hogy az intézkedés megingatja a letétjeiket Európában elhelyező olajtermelő országok bizalmát. Leszögezte, hogy a kintlévőségeket vissza kell majd adni. 

Oroszország kész haladéktalanul leállítani az ukrajnai harci cselekményeket, ha teljesülnek a biztonsági garanciákra vonatkozó feltételei – hangsúlyozta Vlagyimir Putyin.

Készek vagyunk haladéktalanul beszüntetni ezeket a harci cselekményeket, ha biztosítják a biztonsági feltételeket Oroszország számára közép- és hosszú távon

 – mondta.

Leszögezte, hogy Oroszország az egyenjogúság és a kölcsönös tisztelet alapján hajandó együttműködni Európával és az Egyesült Államokkal. Azt hangoztatta, hogy Oroszország 2026-ban békében és háborúk nélkül akar élni. Ugyanakkor arra is figyelmeztetett a nyugati országokban az orosz exklávé blokádjával kapcsolatban elhangzott kijelentésekre reagálva, hogy ha felmerülnek a Kalinyingrádi régiót fenyegető veszélyek, Oroszország meg fogja őket semmisíteni.

Az ilyen természetű lépések egyszerűen a konfliktus eddig soha nem látott eszkalációjához vezetnek

– mondta. Közölte, hogy az orosz hadsereg rendszeresen válaszol az orosz energetikai létesítmények elleni ukrán támadásokra, és ez utóbbiak ereje nem összehasonlítható az előbbiekkel.

Vlagyimir Putyin orosz elnök televíziós évértékelője során, a háttérben látható térkép is felkeltette az emberek figyelmét, mivel úgy tűnik, hogy – az orosz béketervek mentén – az általuk követelt ukrán régiókat is Oroszország részeként tüntették fel rajta.

A térkép a Krím-félszigetet, Donyecket, Luhanszkot, Zaporizzsját és Herszont Oroszország részeként ábrázolta, kiemelve Moszkva területi igényeit az Ukrajnában zajló konfliktus közepette.

Oroszország részeként ábrázoltak számos ukrán megyét
Oroszország részeként ábrázoltak számos ukrán megyét
Fotó: SEFA KARACAN / ANADOLU

Az orosz gazdaság

Gazdasági fronton vegyes a kép Oroszországban. Az éves infláció várhatóan 5,7-5,8 százalék körül alakul év végére, ami magasabb a kívántnál. Putyin azonban hangsúlyozta: az adóemelések csak átmenetiek, hosszú távon az adóterheket csökkenteni fogják. Az orosz elnök bejelentette, hogy a többgyermekes családok támogatását nem vonják meg. A demográfiai válság kezelésére az elnök konkrét javaslattal állt elő: növelni kellene az óvodákban és bölcsődékben töltött időt, hogy a szülők könnyebben össze tudják egyeztetni a családi és munkahelyi kötelezettségeiket. Putyin szerint a cél az, hogy Oroszországban legalább két gyermek szülessen minden családban.

Borítókép: Vlagyimir Putyin orosz elnök (Fotó: AFP)

Földi László
Karácsonyi esély az újragondolásra

Ha tudunk hinni benne, nagyon egyszerűvé válhat az alagútból a fényre kivezető út.

