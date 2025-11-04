Rendkívüli

Drámai bejelentés Észak-Koreából: meghalt a fontos vezető

97 éves korában elhunyt Kim Jong Nam, Észak-Korea korábbi államfője, aki az uralkodó Kim-dinasztia hű támogatója volt és három generáción át szolgálta a rezsimet.

2025. 11. 04. 7:41
97 éves korában elhunyt Kim Jong Nam, Észak-Korea korábbi államfője


Kim Jong Nam, Észak-Korea volt államfője és a Kim-dinasztia élethosszig tartó támogatója 97 éves korában elhunyt – közölte az állami média. 1998 és 2019 között a phenjani Legfelsőbb Népi Gyűlés elnöki tisztségét töltötte be. A volt vezető különböző diplomáciai pozíciókat látott el az ország alapítója, Kim Ir Szen, fia, Kim Dzsong Il, és unokája, Kim Dzsong Un uralma alatt, bár nem állt rokonságban a családdal. A Koreai Központi Hírügynökség (KCNA) tájékoztatása szerint november 3-án szervi elégtelenségben hunyt el. 

Kim Jo Dzsong és Kim Jong Nam, Észak-Korea volt államfője
Kim Jo Dzsong és Kim Jong Nam, Észak-Korea volt államfője Fotó: AFP

Észak-Korea volt államfője rendkívüli eredményeket hagyott hátra

Az ügynökség „a régi generáció forradalmáraként” méltatta, aki „rendkívüli eredményeket hagyott hátra pártunk és országunk fejlődésének történetében”. Állami temetést rendeznek számára. Kim Jong Nam a Koreai-félsziget japán gyarmati uralma idején született. A Kim Ir Szen Egyetemen tanult Phenjanban, majd Moszkvában is tanulmányokat folytatott, mielőtt az 1950-es években politikai pályára lépett – számolt be róla a BBC

A kormánypártban alacsony rangú tisztviselőjeként kezdte, később külügyminiszterré vált, és Kim Dzsong Il uralkodásának csaknem teljes ideje alatt a Legfelsőbb Népi Gyűlés elnöke volt.

Bár a valódi hatalom a Kim család kezében maradt, Kim Jong Namot gyakran tekintették Észak-Korea arcának a nemzetközi porondon. 2018-ban az észak-koreai delegációt vezette a téli olimpián, ahol találkozott a dél-koreai elnökkel, Mun Dzse Innel. A delegációban Kim Dzsong Un befolyásos húga, Kim Jo Dzsong is részt vett.

Kim Jong Nam korábban két másik dél-koreai elnökkel is találkozott: 

  • 2000-ben Kim De Dzsung, 
  • 2007-ben pedig Roh Mu Hjon elnökkel a két Korea közötti csúcstalálkozókon. 

Dél-Korea egyesítési minisztere, Csung Dongjong részvétét fejezte ki, kiemelve, hogy „jelentős beszélgetéseket folytatott a koreai félsziget békéjéről” Kim Jong Nammal.

Tae Jong Ho, egykori észak-koreai diplomata elmondta, hogy Kim Jong Nam soha nem mondott olyat, amit a rezsim problémásnak tartott volna. 

Soha nem hozta nyilvánosságra a saját véleményét... Nem voltak közeli szövetségesei vagy ellenségei. Soha nem hozott új politikai irányt. Csak azt ismételgette, amit a Kim család korábban mondott

– fogalmazott Thae, aki legutóbb a dél-koreai elnöki tanácsadó testületet vezette az egyesítés ügyében.

Kim Jong Nam a tökéletes példakép arra, hogyan lehet hosszú ideig túlélni Észak-Koreában

– tette hozzá Tae, aki szerint a volt államfő „tiszta” hírnevét megőrizve elkerülte a párton belüli kritikát.

Kim Jong Nam, ellentétben sok más magas rangú tisztviselővel, soha nem került lefokozásra, még akkor sem, amikor a hatalom a Kim család három generációján keresztül öröklődött. 2019 áprilisában vonult nyugdíjba. Hosszú élete ritkaságnak számított Észak-Koreában, ahol sok vezetőt eltávolítottak, munkatáborba küldtek vagy kivégeztek, ha a hatalommal szemben cselekedtek. Például Kim Dzsong Un 2013-ban „árulásért” kivégeztette nagybátyját, Dzsang Szong Teket.

Borítókép: Kim Jong Nam, Észak-Korea korábbi államfője és Kim Dzsong Un (Fotó: AFP)

