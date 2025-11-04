Drámai bejelentés Észak-Koreából: meghalt a fontos vezető

Kim Jong Nam, Észak-Korea volt államfője és a Kim-dinasztia élethosszig tartó támogatója 97 éves korában elhunyt – közölte az állami média. 1998 és 2019 között a phenjani Legfelsőbb Népi Gyűlés elnöki tisztségét töltötte be. A volt vezető különböző diplomáciai pozíciókat látott el az ország alapítója, Kim Ir Szen, fia, Kim Dzsong Il, és unokája, Kim Dzsong Un uralma alatt, bár nem állt rokonságban a családdal. A Koreai Központi Hírügynökség (KCNA) tájékoztatása szerint november 3-án szervi elégtelenségben hunyt el.

Kim Jo Dzsong és Kim Jong Nam, Észak-Korea volt államfője Fotó: AFP

Észak-Korea volt államfője rendkívüli eredményeket hagyott hátra

Az ügynökség „a régi generáció forradalmáraként” méltatta, aki „rendkívüli eredményeket hagyott hátra pártunk és országunk fejlődésének történetében”. Állami temetést rendeznek számára. Kim Jong Nam a Koreai-félsziget japán gyarmati uralma idején született. A Kim Ir Szen Egyetemen tanult Phenjanban, majd Moszkvában is tanulmányokat folytatott, mielőtt az 1950-es években politikai pályára lépett – számolt be róla a BBC.

A kormánypártban alacsony rangú tisztviselőjeként kezdte, később külügyminiszterré vált, és Kim Dzsong Il uralkodásának csaknem teljes ideje alatt a Legfelsőbb Népi Gyűlés elnöke volt.

Bár a valódi hatalom a Kim család kezében maradt, Kim Jong Namot gyakran tekintették Észak-Korea arcának a nemzetközi porondon. 2018-ban az észak-koreai delegációt vezette a téli olimpián, ahol találkozott a dél-koreai elnökkel, Mun Dzse Innel. A delegációban Kim Dzsong Un befolyásos húga, Kim Jo Dzsong is részt vett.

Kim Jong Nam korábban két másik dél-koreai elnökkel is találkozott:

2000-ben Kim De Dzsung,

2007-ben pedig Roh Mu Hjon elnökkel a két Korea közötti csúcstalálkozókon.

Dél-Korea egyesítési minisztere, Csung Dongjong részvétét fejezte ki, kiemelve, hogy „jelentős beszélgetéseket folytatott a koreai félsziget békéjéről” Kim Jong Nammal.